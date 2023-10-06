فرنسا تعرب عن قلقها إزاء الهجوم الإرهابى على حفل تخرج الكلية الحربية فى سوريا

MENAFN - Youm7) أعربت فرنسا عن بالغ قلقها إزاء التصعيد الأخير لأعمال العنف فى سوريا والذى خلف أكثر من مائة قتيل، بينهم عشرات المدنيين، وألحق أضرارا بالعديد من البنى التحتية المدنية.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية، فى بيان لها اليوم /الجمعة/، إن فرنسا تدعو جميع الأطراف إلى التحلى بضبط النفس وحماية السكان المدنيين.

وتؤكد فرنسا مجددا دعمها لدعوة الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الخاص إلى وقف الأعمال العدائية فى جميع أنحاء سوريا والتوصل إلى حل سياسى وفقا للقرار 2254 الذى اعتمده مجلس الأمن بالإجماع.



وارتفع عدد قتلى هجوم المسيرات الذى استهدف الكلية الحربية فى حمص، أمس الخميس، إلى 123 قتيلا، فيما يتوقع أن يرتفع هذا العدد جراء العدد الكبير فى الإصابات الناجمة عن الهجوم، الذى لم تعلن أى جهة مسؤوليتها عنه حتى الآن.



وقالت محافظة حمص إن "حصيلة الخسائر البشرية فى أحداث الكلية الحربية بحمص لا تزال ترتفع نتيجة عدد الإصابات الكبير".





وفى آخر إحصاء للمرصد السورى لحقوق الإنسان "ارتفعت حصيلة قتلى التفجير خلال حفل تخريج ضباط خريجين جدد فى الكلية الحربية بحمص لتصل إلى 123 شخص من ضمنهم 54 مدنيا بينهم 39 طفل وسيدة من ذوى الضباط".

