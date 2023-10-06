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التضامن في أسبوع.. الرئيس السيسى يوجه بمضاعفة دعم الأيتام ومعاش لأسر ضحايا لبيبا

10/6/2023 2:29:52 PM
(MENAFN- Youm7) أصدرت وزارة التضامن الاجتماعي تقريرها الأسبوعي، حيث تستعرض من خلاله الأنشطة والأحداث، التي قامت بها الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، وكذلك قطاعات الوزارة المختلفة خلال الفترة من 29 سبتمبر إلى 5 أكتوبر، ونستعرض أبرزها في التقرير التالي:



- وزيرة التضامن الاجتماعي تطلق "قوافل السعادة" بمحافظة شمال سيناء لرسم البسمة على وجوه الأطفال والأهالي
وتؤكد أن ترسيخ الاستقرار والأمن المجتمعي والتنمية هو هدفنا من العمل في شمال سيناء.



- فوز المبادرات الابتكارية لمتطوعي صندوق مكافحة وعلاج الإدمان بمسابقة الأمم المتحدة
"شارك بالتأثير" المنفذ
في إطار البرنامج الإقليمي "أثر الشباب" بالشراكة مع مكتب الأمم المتحدة الإقليمي المعني بالمخدرات والجريمة للشرق الأوسط وشمال إفريقيا.



- المشروع القومي للحفاظ على كيان الأسرة المصرية مودة ينفذ النسخة الثالثة لتدريباته بالمناطق المطورة، ويستهدف منطقة الخيالة بورش تدريبيية للشباب من المقبلين على الزواج.



- برعاية وتشريف رئيس الجمهورية.. وزيرة التضامن الاجتماعى تشارك
بمؤتمر حكاية وطن.



- افتتاح المرحلة الثالثة لتطوير قرية حاجر المساوية بالأقصر وتسليم عدد من المشروعات الصغيرة
وأجهزة العرائس.



- مصر تشارك في المنتدى رفيع المستوى حول العقد العربي الثاني للأشخاص ذوي الإعاقة 2023-2032
بتونس.. ومساعد وزيرة التضامن الاجتماعي تستعرض التجربة المصرية لرعاية ذوى الإعاقة.



- مديرية التضامن الاجتماعي ببني سويف تسلم عدداً من أبناء دور الرعاية عقود شقق كاملة التجهيزات في إطار منظومة الرعاية للأبناء.



- الهلال الأحمر المصري بالتعاون مع اليونيسيف ووزارة التربية والتعليم ينتهي من التدريبات الخاصة بالمعلمين والكوادر التعليمية بالمدارس على برنامج التعلم من خلال اللعب على مستوى 9 محافظات ضمن أنشطة مشروع بيئة محفزة
لتعليم الأطفال على المستوى الوطني.



- بحضور الرئيس السيسي وخلال جلسة العدالة الاجتماعية والخدمات الأساسية.. القباج تستعرض إنجازات وزارة التضامن الاجتماعي على مدار 9 سنوات.. وتؤكد أن الدولة
المصرية وضعت العدالة الاجتماعية على قمة أولوياتها منذ 2014.



- القباج: رئيس الجمهورية يوجه بمضاعفة دعم الأيتام وصرف معاش شهري لأسر ضحايا لبيبا.



- القباج: رفع حجم الدعم النقدي إلى 36 مليار جنيه والرئيس السيسى يولي ملف العدالة الاجتماعية
كل الاهتمام.



- القباج: 430 ألف مشروع متناهي الصغر بتكلفة تزيد على
3.8 مليار جنيه ودعم القطاع التعاوني لخدمة الاقتصاد ومعارض ديارنا تحقق 600 مليون جنيه سنوياً.



- القباج تشكر
الرئيس السيسى لتقديره لجهود العمل الأهلي ولدور المجتمع المدني كشريك رئيسي مع الدولة المصرية



- مع انطلاق العام الدراسي الجديد.. "بيوت التطوع" لصندوق مكافحة الإدمان داخل الجامعات تستقبل الطلاب لتوعيتهم بأضرار تعاطي المخدرات.. ووزيرة التضامن توجه بتكثيف الأنشطة المختلفة



- ميرفت صابرين مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي تعرض التجربة المصرية في توفير الحماية الاجتماعية للصيادين أمام المؤتمر رفيع المستوى "مبادرات مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية المستدامة في البحر الأبيض المتوسط والبحر الأسود" والذي عقد بمالطا من 3 - 4 أكتوبر



- المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية يفتتح
البرنامج التدريبي العربي لمكافحة المخدرات وبرنامج المداخل والتقنيات الحديثة للكشف عن الجريمة ومكافحتها بمشاركة متدربين من
المؤسسات الوطنية المصرية، والضباط من المملكة العربية السعودية ودولة البحرين وسلطنة عمان:



- بتشريف رئيس الجمهورية.. القباج تشهد الندوة التثقيفية الثامنة والثلاثون للقوات المسلحة بمناسبة الذكرى الخمسين لنصر أكتوبر المجيد



- بالتنسيق مع منظومة الشكاوى الحكومية برئاسة مجلس الوزراء.. وزيرة التضامن الاجتماعي توجه فريق التدخل السريع بالوزارة بسرعة إنقاذ 4 مواطنين بلا مأوى بمحافظات مختلفة



- التضامن الاجتماعي بشمال سيناء تتسلم 3 أطنان من اللحوم من وزارة الأوقاف للتوزيع على الأولى بالرعاية من أسر تكافل وكرامة



- برنامج فرصة للتمكين الاقتصادى يسلم مستلزمات الإنتاج للمستفيدين بالمحافظات وينفذ تدريبات متخصصة عن التعامل مع المشروع وتطويره



- اللجنة العليا للأسر البديلة تجتمع برئاسة المستشار محمد عمر القماري المستشار القانوني للوزارة للنظر في الطلبات والتظلمات المقدمة.



- الهلال الأحمر المصري بالتعاون مع هيئة الإغاثة الكاثوليكية ينفذ تدريبات للعاملين بالمدارس والطلبة على سبل الإخلاء الآمن حال وقوع زلازل وحرائق في إطار برنامج صحة وسلامة وتقييم مصادر الخطر والجاهزية للطوارئ بعدد 160 مدرسة مجتمعية.



- وزيرة التضامن الاجتماعي تعلن تنفيذ المرحلة الثانية لأكبر برنامج وقائي لحماية طلاب المدارس من تعاطي المواد المخدرة في 8000 مدرسة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم خلال العام الدراسي الجديد وتصرح بأن صندوق مكافحة وعلاج الإدمان نفّذ أنشطة توعوية للطلبة بمشاركة 2400 متطوع.



- وزيرة التضامن الاجتماعي تتابع موجة الطقس السيئ بمحافظة مطروح وتوجه فريق الإغاثة والهلال الأحمر بتقديم كافة الخدمات للمواطنين بالتنسيق مع اللواء خالد شعيب وتعلن صرف مساعدات إعاشة عاجلة للمتضررين وحصر خسائر الممتلكات لصرف التعويضات اللازمة بالتنسيق مع الجمعيات الأهلية.



- مودة يطلق المرحلة الثانية للتدريبات التي ينفذها المدربين من القادة الدينيين والمجتمعيين للمقبلين على الزواج، بالشراكة مع دار الإفتاء المصرية والكنيسة الأرثوذكسية والكاثوليكية والإنجيلية بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي





تنظيم الملتقى الثاني لقادة المتطوعين في إطار حملة هنوصلك لاستخراج مليون كارت خدمات متكاملة لذوى الإعاقة بمشاركة 1000 متطوع



- وزارة التضامن الاجتماعى بالتعاون تحتفل بتخرج دفعتين من الأطفال ضمن مشروع عدالة الأطفال.



- وحدات التضامن بالجامعات تكثف نشاطها التدريبي مع بداية العام الدراسى الجديد وورش عمل بالجامعات في إطار مبادرة الطالب المنتج.







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