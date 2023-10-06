رئيس الوزراء اليمنى يهنئ الدكتور مصطفى مدبولى بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة

(MENAFN
- Youm7) بعث رئيس مجلس الوزراء اليمنى الدكتور معين عبدالملك، برقية تهنئة إلى رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، هنأه فيها بمناسبة الذكرى الـ 50 للانتصارات المجيدة فى حرب السادس من أكتوبر 1973.
وأعرب عبد الملك - فى برقيته، التى أوردتها وكالة الأنباء اليمنية (سبأ نت)، اليوم /الجمعة/ - عن اعتزازه والشعب اليمنى بالملحمة الخالدة التى سطرتها القوات المسلحة المصرية فى حرب أكتوبر والتى غيرت مسار التاريخ، مستذكرًا بإجلال تضحيات الجيش المصرى الباسل وبطولاته التى سجلها آنذاك وحقق بها الانتصار العظيم لمصر والأمة العربية، والتى ستظل خالدة فى التاريخ ومبعث فخر واعتزاز لكل الأمة العربية.
وأشاد رئيس الوزراء اليمني، بمواقف مصر مع اليمن ودورها المشهود والتاريخى فى إنجاح ثورتى اليمن 26 سبتمبر 1962 و14 أكتوبر 1963، مؤكدًا أن تلك المواقف عمقت بالدم والمصير والمشترك، منوهًا بعمق ومتانة العلاقات التاريخية والمتميزة بين البلدين والشعبين الشقيقين والحرص المستمر على تعزيزها وتطويرها فى مختلف المجالات.
MENAFN06102023000132011024ID1107204410
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.