رئيس الوزراء اليمنى يهنئ الدكتور مصطفى مدبولى بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة

MENAFN - Youm7) بعث رئيس مجلس الوزراء اليمنى الدكتور معين عبدالملك، برقية تهنئة إلى رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، هنأه فيها بمناسبة الذكرى الـ 50 للانتصارات المجيدة فى حرب السادس من أكتوبر 1973.

وأعرب عبد الملك - فى برقيته، التى أوردتها وكالة الأنباء اليمنية (سبأ نت)، اليوم /الجمعة/ - عن اعتزازه والشعب اليمنى بالملحمة الخالدة التى سطرتها القوات المسلحة المصرية فى حرب أكتوبر والتى غيرت مسار التاريخ، مستذكرًا بإجلال تضحيات الجيش المصرى الباسل وبطولاته التى سجلها آنذاك وحقق بها الانتصار العظيم لمصر والأمة العربية، والتى ستظل خالدة فى التاريخ ومبعث فخر واعتزاز لكل الأمة العربية.

وأشاد رئيس الوزراء اليمني، بمواقف مصر مع اليمن ودورها المشهود والتاريخى فى إنجاح ثورتى اليمن 26 سبتمبر 1962 و14 أكتوبر 1963، مؤكدًا أن تلك المواقف عمقت بالدم والمصير والمشترك، منوهًا بعمق ومتانة العلاقات التاريخية والمتميزة بين البلدين والشعبين الشقيقين والحرص المستمر على تعزيزها وتطويرها فى مختلف المجالات.







