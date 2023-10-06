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الأوقاف محذرة من المتاجرة بالدين: لن تفلح جماعة تتاجر بدين الله وتخادع به

10/6/2023 2:29:52 PM
(MENAFN- Youm7) حذر رئيس القطاع الدينى بالأوقاف
الدكتور هشام عبد العزيز على من أى محاولة لأهل الشر من استخدام المسجد فى غير ما خصص له من العبادة، وقيام المختصين به المصرح لهم بالخطابة والدروس الدينية بأداء واجبهم.

وأكد فى بيان، أن الوزارة لن تسمح لأى من العناصر المتطرفة وجماعات أهل الشر باستخدام المساجد وسيلة للهدم الفكرى أو المجتمعى مرة أخرى، وأنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية الحاسمة تجاه أى تجاوز وتجاه أى مقصر فى الحفاظ على المسجد أو السماح لغير المصرح لهم بالخطابة بأى نشاط فيه، مؤكدًا أن الزج بالمساجد فى محاولات الهدم هو انتهاك لحرمة المسجد، فللمساجد حرمتها وقداستها، مما يؤكد أن كل من يحاول إثارة الجدل بها هو إنسان لا يحترم قدسيتها وهو مجرم فى حق دينه ووطنه ويجب ردعه بالقانون.



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