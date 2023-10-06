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وزير التعليم يهنئ الدكتور أحمد علوان لفوزه بجائزة محمد بن زايد لأفضل معلم

10/6/2023 2:29:52 PM
(MENAFN- Youm7) توجه الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بخالص التهنئة والتقدير للمعلم الدكتور أحمد علوان الذي فاز بالمركز الثاني عشر ضمن 15 معلما فائزا في الدورة الرابعة لجائزة "محمد بن زايد لأفضل معلم" التي نظمتها دولة الإمارات العربية المتحدة.



وأكد الدكتور رضا حجازي حرص وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على تطوير قدرات المعلمين والارتقاء بأدائهم الذي ينعكس بدوره على رسالتهم السامية في تنشئة وتأسيس الأجيال المتعاقبة من أبنائنا الطلاب، مشيدا بالتمثيل المشرف الذي قدمه الدكتور أحمد علوان خلال الدورة الرابعة لجائزة "محمد بن زايد لأفضل معلم".



وقد شهدت الدورة الرابعة لجائزة“محمد بن زايد لأفضل معلم” مشاركة ما يقارب 10 آلاف معلِّم، تأهَّل منهم للمرحلة النهائية 25 معلِّماً، ووصل عدد الفائزين المكرَّمين إلى 15 معلِّما.



والجدير بالذكر أن الدكتور أحمد علوان يعد معلما بالمدرسة المصرية الدولية بالمعراج وهي مدرسة حكومية دولية بنظام البكالوريا الدولية.











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