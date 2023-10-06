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المملكة المتحدة تخصص مساعدات جديدة لأوكرانيا بقيمة تزيد على نصف مليار دولار

10/6/2023 2:29:49 PM
(MENAFN- Youm7) أعلنت المملكة المتحدة تخصيص حزمة مساعدات شتوية جديدة لأوكرانيا، بقيمة تزيد على نصف مليار دولار.

وأفاد الموقع الإلكترونى للحكومة البريطانية، اليوم /الجمعة/، بأن "مخصصات المساعدات الجديدة لأوكرانيا التى تم الإعلان عنها اليوم تشمل 34 مليون جنيه إسترلينى (أكثر من 41 مليون دولار) للأمم المتحدة والجمعيات الخيرية، التى توفر المأوى والملابس الشتوية الدافئة".


وأضاف الموقع أنه سيتم تخصيص أيضًا 10 ملايين جنيه إسترلينى (أكثر من 12 مليون دولار)؛ لإعادة الطاقة إلى المنازل فى أعقاب الهجمات الروسية على البنية التحتية الحيوية للطاقة فى أوكرانيا.


كما تم الإعلان عن ضمان قرض رابع من المملكة المتحدة بقيمة 500 مليون دولار من خلال البنك الدولي، وينبغى أن يضمن هذا التمويل قدرة الحكومة الأوكرانية على توفير مدفوعات الشتاء الحيوية لثلاثة ملايين أسرة.


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