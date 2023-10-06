بريطانيا تعلن توفر أجهزة استشعار المواد الكيميائية لأفراد القوات المسلحة البريطانية

MENAFN - Youm7) أعلنت وزارة الدفاع البريطانية، اليوم /الجمعة/، توفير حماية أفضل لأفراد القوات المسلحة البريطانية فى ساحة المعركة من خلال أجهزة استشعار رائدة عالميًا للكشف عن المواد الكيميائية، بموجب عقد تم الإعلان عنه اليوم بقيمة 88 مليون جنيه إسترليني.

وقال وزير المشتريات الدفاعية البريطانى جيمس كارتليدج، وفقا لما أورده الموقع الرسمى للحكومة البريطانية، أن التكنولوجيا الجديدة ستكون ذات قدرة على اكتشاف وتحديد ورصد وجود المواد الكيميائية الصناعية السامة وعوامل الحرب الكيميائية، لتكون جاهزة للعمل بحلول عام 2028.

وتابع: أنه "سيكون الأول من نوعه بالنسبة للقوات المسلحة البريطانية، حيث سيكون المستشعر القابل للارتداء قادرًا على اكتشاف التهديدات الكيميائية المتعددة من الأبخرة والهباء الجوي- بطرق مختلفة يمكن من خلالها تشتيت التهديدات الكيميائية والتأثير على الفرد".



