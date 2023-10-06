النمسا تستدعى السفير الروسى بشأن الهجوم الصاروخى على منطقة خاركيف الأوكرانية

MENAFN - Youm7) استدعت وزارة الخارجية النمساوية السفير الروسى لدى فيينا ديمترى ليوبينسكى بشأن "الهجوم الصاروخي" على منطقة خاركيف الأوكرانية.

وبحسب بيان الوزارة، فقد تم استدعاء المبعوث بسبب هجوم صاروخى على قرية جروزا فى منطقة خاركوف، حيث قتل، بحسب السلطات المحلية، 52 شخصا -وفق ما نقلته وكالة أنباء تاس الروسية اليوم الجمعة.



وقال المتحدث باسم الكرملين دميترى بيسكوف، فى وقت سابق، تعليقا على الحادث، إن القوات الروسية لم تستهدف منشآت مدنية.







