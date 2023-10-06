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علاء ميهوب: مجموعة مودرن فيوتشر بالكونفدرالية قوية وطموحنا هذا الموسم مختلف

10/6/2023 2:29:46 PM
(MENAFN- Youm7) علق علاء ميهوب، مدير الكرة بفريق مودرن فيوتشر ، على قرعة دور المجموعات من الكونفدرالية الأفريقية.



وأوقعت القرعة فريق مودرن فيوتشر بالمجموعة الأولى رفقة الهلال الليبي وسوبر سبور الجنوب أفريقي واتحاد العاصمة الجزائري.



وقال علاء ميهوب، في تصريحات للمركز الإعلامي للفريق: مجموعة مودرن فيوتشر
بالكونفدرالية قوية، ونحترم كل الأندية ولكن طموحنا هذا الموسم مختلف.



وأضاف: طموحنا ليس الوصول لدور المجموعات والتمثيل المشرف، طموحنا أكبر بكثير من ذلك، ولا نتحدث من فراغ، نمتلك إدارة جيدة وجهازا فنيا ولاعبين على أعلى مستوى.



وتابع: نحترم أي منافس ولكن نحن مودرن فيوتشر، وطموحنا أن نصل لأبعد نقطة بالبطولة.



وأردف: وجودنا في البطولة الموسم الماضي يحتم علينا أن نظهر بشكل أقوى هذه المرة والوصول لمراكز أكبر.



وأتم: نغلق ملف الكونفدرالية الآن، لدينا مواجهات مهمة بالدوري، تركيزنا حاليا عليها فقط.







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