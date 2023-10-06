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طبيب الأهلى يكشف تفاصيل تطورات إصابة رامى ربيعة

10/6/2023 2:29:46 PM
(MENAFN- Youm7)

خضع رامي ربيعة، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لجراحة بسيطة لإزالة خُراج في القدم، وهو ما تسبب في غيابه عن لقاء إنبي بنصف نهائي كأس مصر.



وكشف الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الفريق، أن ربيعة يخضع لبرنامج علاج طبيعي منفرد خلال الأيام الجارية.



وأوضح طبيب الفريق أن ربيعة سوف يخضع أيضا لفحص طبي جديد غدًا السبت، للاطمئنان على مكان الجراحة وتحديد موعد مشاركته في التدريبات الجماعية للفريق.



وواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي تدريباته مساء اليوم على ملعب التتش بالجزيرة، وذلك بعد الفوز على إنبي في نصف نهائي كأس مصر.



ويستعد الأهلي لمواجهة الإسماعيلي في السابعة مساء الأحد المقبل على ملعب برج العرب بالإسكندرية، وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري الممتاز.







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