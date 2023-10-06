دورى نايل.. التعادل الإيجابى يحسم مباراة فاركو وسيراميكا فيديو





بهذه النتيجة حصد فريق فاركو أول نقطة له من عمر مسابقة الدورى الممتاز (دورى نايل) محتلا المركز الأخير بجدول ترتيب المسابقة بينما سيراميكا بالمركز قبل الأخير بنفس رصيد النقاط.







وشهدت أحداث المباراة سيطرة من قبل لاعبى فريق سيراميكا في الـ25 دقيقة الأولى والتقدم في النتيجة بهدفين، ثم عاد لاعبو فريق فاركو لبناء هجمات حتى تمكن من تعويض الهدفين، بينما فى الشوط الثانى حاول لاعبو تلك الفريقين خطف الثلاث نقاط ولكن جميعها باءت بالفشل.

وخاض فريق فاركو بقيادة المدرب البرتغالي برونو روماو بتشكيل يضم كلا من:

حراسة المرمى: محمد سعيد شيكا .

خط الدفاع: عبدالله بكرى ، محمود البدرى ، جابر كامل ، جيفرسون إنكادا .

خط الوسط: كينجسلي سوكاري ، أحمد فؤاد ، محمد فخرى ، وليد على .

الهجوم: عمرو جمال ، سيف تيرى .

بينما جاء تشكيل فريق سيراميكا بقيادة أيمن الرمادى كالتالي:

حراسة المرمى: محمد بسام

خط الدفاع: محمد شكري - ارثر چاستيس- رجب نبيل -أحمد هاني.

خط الوسط: محمد إبراهيم- القندوسي - محمود نبيل - صديق أجولا - محمد عنتر .

خط الهجوم: چون ايبوكا.



