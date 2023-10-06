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خالد بيبو: نحترم كل المنافسين.. والأهلى هدفه التتويج باللقب

10/6/2023 2:29:45 PM
(MENAFN- Youm7) قال خالد بيبو، مدير الكرة بالنادي الأهلي، في تصريحات له، إن ناديه يحترم جميع المنافسين في دور المجموعات ‏بدوري أبطال أفريقيا، بعد وقوع الفريق على رأس المجموعة الرابعة التي تضم فرق شباب ‏بلوزداد الجزائري، ويانج أفريكانز التنزاني، وميدياما الغاني.‏
وأكد مدير الكرة أن الحديث عن أي مواجهات في دوري أبطال أفريقيا في الوقت الحالي ‏سابق لأوانه، لافتًا إلى أن تركيز الجهاز الفني واللاعبين في المرحلة الحالية ينصب على مباراة ‏الإسماعيلي في الدوري، المقرر لها مساء الأحد المقبل، لمواصلة الانطلاقة القوية التي حققها ‏الفريق في المسابقة.‏
وأضاف بيبو: أمامنا تحديات قوية في الموسم الحالي، ونسعى بكل قوة لتحقيق أهدافنا وإسعاد ‏الجماهير، كما أننا نسير خطوة بخطوة في أي بطولة نشارك بها، مؤكدًا أن الأهلي حقق ‏هدفه الأول في دوري الأبطال بالتأهل إلى دور المجموعات بعد تخطى فريق سانت جورج ‏بسبعة أهداف دون مقابل في مجموع لقاءي الذهاب والعودة بدور الـ32.‏
وأوضح بيبو أن الأهلي دائمًا ما يحترم جميع الفرق، ويتعامل مع أي مباراة مقبلة على أنها ‏المباراة الأهم بالنسبة له، وأن الفريق يضم كوكبة من اللاعبين أصحاب الخبرات التي تمكنهم ‏من الفصل بين البطولات، إلى جانب الدور الكبير الذي يبذله الجهاز الفني بقيادة مارسيل كولر ‏في تجهيز جميع اللاعبين على المستويين الفني والبدني قبل أي مباراة.‏
وشدد مدير الكرة على أن هدف الأهلي الدفاع عن لقب دوري أبطال أفريقيا، وسوف يسعى ‏بكل قوة إلى إضافة لقب جديد للنادي في تاريخ مشاركاته بدوري الأبطال.‏
واختتم خالد بيبو تصريحاته قائلًا: لن نسبق الأحداث، بطولة دوري أبطال أفريقيا محببة ‏للأهلي وجماهيره، ونسعى لبداية مميزة في دور المجموعات تساعد الفريق في مشواره نحو ‏اللقب الـ12.‏



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