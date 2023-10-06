نمو الوظائف بالولايات المتحدة في سبتمبر الماضي بمعدل يقارب ضعف التوقعات

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 6 - 10 (كونا) -- أظهر تقرير حكومي أمريكي اليوم الجمعة تسارع نمو الوظائف في الولايات المتحدة في سبتمبر الماضي على نحو غير متوقع وهو ما يشير إلى أن سوق العمل لا يزال قويا رغم التضخم وارتفاع أسعار الفائدة.
وقال مكتب إحصاءات العمل التابع لوزارة العمل الأمريكية في تقريره الشهري إن أرباب الأعمال "أضافوا 336 ألف وظيفة في سبتمبر" الماضي أي ما يقارب ضعف توقعات الاقتصاديين البالغة 170 ألف وظيفة.
وأشار التقرير إلى أن سبتمبر "كان أفضل شهر لخلق فرص العمل منذ يناير" الماضي.
وفي المقابل أبرز التقرير أن معدل البطالة في الولايات المتحدة استقر عند مستوى 8ر3 في المئة المسجل في أغسطس الماضي وهو ما خالف التوقعات كذلك إذ رأى الاقتصاديون منحى تنازليا له.
كما تضمن التقرير مراجعات تصاعدية حادة لنمو الوظائف في وقت سابق من هذا الصيف بحيث تم تعديل بيانات مكاسب شهري يوليو وأغسطس بالزيادة بإجمالي 119 ألف وظيفة إلى 236 ألفا و227 ألف وظيفة على التوالي مما يشير إلى أن سوق العمل أكثر نشاطا مما بدا سابقا.
وقال مراقبون إنه على الرغم من كون الزيادة الكبيرة في عدد الوظائف مؤشرا على قوة سوق العمل الأمريكي إلا أنها قد تدفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) لرفع أسعار الفائدة مجددا نظرا لأن النمو الكبير والتوسع في هذا المجال يهددان بإبقاء التضخم مرتفعا. (النهاية)
ر س ر / م ع ع
MENAFN06102023000071011013ID1107204398
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