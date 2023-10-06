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نمو الوظائف بالولايات المتحدة في سبتمبر الماضي بمعدل يقارب ضعف التوقعات

10/6/2023 2:29:43 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 6 - 10 (كونا) -- أظهر تقرير حكومي أمريكي اليوم الجمعة تسارع نمو الوظائف في الولايات المتحدة في سبتمبر الماضي على نحو غير متوقع وهو ما يشير إلى أن سوق العمل لا يزال قويا رغم التضخم وارتفاع أسعار الفائدة.
وقال مكتب إحصاءات العمل التابع لوزارة العمل الأمريكية في تقريره الشهري إن أرباب الأعمال "أضافوا 336 ألف وظيفة في سبتمبر" الماضي أي ما يقارب ضعف توقعات الاقتصاديين البالغة 170 ألف وظيفة.
وأشار التقرير إلى أن سبتمبر "كان أفضل شهر لخلق فرص العمل منذ يناير" الماضي.
وفي المقابل أبرز التقرير أن معدل البطالة في الولايات المتحدة استقر عند مستوى 8ر3 في المئة المسجل في أغسطس الماضي وهو ما خالف التوقعات كذلك إذ رأى الاقتصاديون منحى تنازليا له.
كما تضمن التقرير مراجعات تصاعدية حادة لنمو الوظائف في وقت سابق من هذا الصيف بحيث تم تعديل بيانات مكاسب شهري يوليو وأغسطس بالزيادة بإجمالي 119 ألف وظيفة إلى 236 ألفا و227 ألف وظيفة على التوالي مما يشير إلى أن سوق العمل أكثر نشاطا مما بدا سابقا.
وقال مراقبون إنه على الرغم من كون الزيادة الكبيرة في عدد الوظائف مؤشرا على قوة سوق العمل الأمريكي إلا أنها قد تدفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) لرفع أسعار الفائدة مجددا نظرا لأن النمو الكبير والتوسع في هذا المجال يهددان بإبقاء التضخم مرتفعا. (النهاية)

ر س ر / م ع ع




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