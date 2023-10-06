حملة منزل آمن.. رسالة توعوية لأفراد الأسرة حول سبل الوقاية من الحرائق والحوادث

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) من حماد المطيري
(تحقيق.مصور)
الكويت - 6 - 10 (كونا) -- تستهدف حملة منزل آمن التي تنظمها قوة الإطفاء العام بالتعاون مع شركة إيكويت للبتروكيماويات توعية أفراد الأسرة والعمالة المنزلية بإجراءات السلامة والوقاية من مخاطر ومسببات الحرائق والحوادث.
وتشهد الحملة التي انطلقت في أرض المعارض بمنطقة مشرف في 26 سبتمبر الماضي وتتواصل في مجمع الأفنيوز حتى يوم غد السبت ثم جامعة الكويت اعتبارا من الإثنين إلى الخميس المقبلين إقامة ندوات ومحاضرات ومعرض توعوي يوضح الأجزاء التي ينبغي الاهتمام بإجراءات السلامة فيها بالمنزل تفاديا لوقوع الحوادث. (النهاية) ح م د / م ص ع
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