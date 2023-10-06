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حملة منزل آمن.. رسالة توعوية لأفراد الأسرة حول سبل الوقاية من الحرائق والحوادث

10/6/2023 2:29:38 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) من حماد المطيري

(تحقيق.مصور)

الكويت - 6 - 10 (كونا) -- تستهدف حملة منزل آمن التي تنظمها قوة الإطفاء العام بالتعاون مع شركة إيكويت للبتروكيماويات توعية أفراد الأسرة والعمالة المنزلية بإجراءات السلامة والوقاية من مخاطر ومسببات الحرائق والحوادث.
وتشهد الحملة التي انطلقت في أرض المعارض بمنطقة مشرف في 26 سبتمبر الماضي وتتواصل في مجمع الأفنيوز حتى يوم غد السبت ثم جامعة الكويت اعتبارا من الإثنين إلى الخميس المقبلين إقامة ندوات ومحاضرات ومعرض توعوي يوضح الأجزاء التي ينبغي الاهتمام بإجراءات السلامة فيها بالمنزل تفاديا لوقوع الحوادث. (النهاية) ح م د / م ص ع

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