الهولندي فيرستابن يحرز المركز الأول بالتجارب الحرة الأولى للفورمولا 1 بقطر

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) الدوحة - 6 - 10 (كونا)-- أحرز الهولندي ماكس فيرستابن اليوم الجمعة المركز الأول في التجارب الحرة الأولى ضمن منافسات سباق جائزة (الخطوط الجوية القطرية الكبرى للفورمولا 1 – قطر 2023) الذي يشكل الجولة ال17 من البطولة العالمية الأكبر والأشهر لسباقات السيارات.
وذكرت وكالة الأنباء القطرية أن فيرستابن سائق فريق (ريد بول) سجل الزمن الأسرع في اللفة وقدره
428ر27ر1 دقيقة وبفارق 344ر0 ثانية عن أقرب منافسيه الإسباني كارلوس ساينز سائق فريق (فيراري) صاحب المركز الثاني فيما حل شارل لوكلير من موناكو سائق (فيراري) المركز الثالث بفارق 184ر0 ثانية عن الصدارة.
وجاء الإسباني فرناندو ألونسو سائق فريق (أستون مارتن) في المركز الرابع بفارق زمني قدره 491ر0 ثانية بينما أكمل المكسيكي سيرجيو بيريز سائق فريق (ريد بول) قائمة المركز الخمس الأولى بفارق زمني قدره 885ر0 ثانية عن فيرستابن.
واحتل كل من الياباني يوكي تسونودا سائق فريق (ألفا تاوري) والألماني نيكو هلكنبرغ سائق فريق (هاس اف1) والبريطاني جورج راسل سائق فريق (مرسيدس) والاسترالي أوسكار بياستري سائق فريق (مكلارين) والبريطاني لاندو نوريس سائق فريق (مكلارين) المراكز من السادس وحتى العاشر على التوالي.
وجاءت حصة التجارب الحرة الأولى قوية من جانب جميع السائقين الذين حاولوا استخلاص أكبر قدر ممكن من البيانات خلال هذه الحصة على مسار حلبة (لوسيل) الدولية المعبد حديثا بالكامل بهدف الوصول للإعدادات المثالية نظرا لأنه لا توجد إلا حصة تجارب حرة واحدة في الجولة التي تضم سباقا قصيرا.
وبرز في هذه الحصة من التجارب حدوث كثير من الانزلاقات في ظل وجود الغبار والرياح وهما من العوامل التي صعبت مهمة السائقين الأمر الذي ظهر في تقلب الصدارة المؤقتة للزمن الأسرع بين سيارات فرق (ريد بول) و(مرسيدس) و(أستون مارتن) مع الثلاثي (ماكس فيرستابن) و(جورج راسل) و(فرناندو ألونسو) على التوالي.
ومع تحسن الأزمنة وضع لوكلير سيارة (فيراري) بالمركز الأول بفارق 276ر0 ثانية أمام بياستري في الربع ساعة الأخيرة قبل أن يتقدم ألونسو إلى الصدارة المؤقتة أمام لوكلير ونيكو هلكنبرغ الذي وضع سيارته (هاس) بالمركز الثالث المؤقت على إطارات (سوفت) لكن فيرستابن جاء في الوقت الأخير وتقدم إلى الصدارة متقدما على ساينز وألونسو.
يذكر أن سباق جائزة الخطوط الجوية القطرية الكبرى للفورمولا-1 قطر 2023 الذي انطلق اليوم الجمعة على حلبة لوسيل الدولية يستمر على مدار ثلاثة أيام. (النهاية)
س س س / م م ج
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