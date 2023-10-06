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الهولندي فيرستابن يحرز المركز الأول بالتجارب الحرة الأولى للفورمولا 1 بقطر

10/6/2023 2:29:37 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الدوحة - 6 - 10 (كونا)-- أحرز الهولندي ماكس فيرستابن اليوم الجمعة المركز الأول في التجارب الحرة الأولى ضمن منافسات سباق جائزة (الخطوط الجوية القطرية الكبرى للفورمولا 1 – قطر 2023) الذي يشكل الجولة ال17 من البطولة العالمية الأكبر والأشهر لسباقات السيارات.
وذكرت وكالة الأنباء القطرية أن فيرستابن سائق فريق (ريد بول) سجل الزمن الأسرع في اللفة وقدره
428ر27ر1 دقيقة وبفارق 344ر0 ثانية عن أقرب منافسيه الإسباني كارلوس ساينز سائق فريق (فيراري) صاحب المركز الثاني فيما حل شارل لوكلير من موناكو سائق (فيراري) المركز الثالث بفارق 184ر0 ثانية عن الصدارة.
وجاء الإسباني فرناندو ألونسو سائق فريق (أستون مارتن) في المركز الرابع بفارق زمني قدره 491ر0 ثانية بينما أكمل المكسيكي سيرجيو بيريز سائق فريق (ريد بول) قائمة المركز الخمس الأولى بفارق زمني قدره 885ر0 ثانية عن فيرستابن.
واحتل كل من الياباني يوكي تسونودا سائق فريق (ألفا تاوري) والألماني نيكو هلكنبرغ سائق فريق (هاس اف1) والبريطاني جورج راسل سائق فريق (مرسيدس) والاسترالي أوسكار بياستري سائق فريق (مكلارين) والبريطاني لاندو نوريس سائق فريق (مكلارين) المراكز من السادس وحتى العاشر على التوالي.
وجاءت حصة التجارب الحرة الأولى قوية من جانب جميع السائقين الذين حاولوا استخلاص أكبر قدر ممكن من البيانات خلال هذه الحصة على مسار حلبة (لوسيل) الدولية المعبد حديثا بالكامل بهدف الوصول للإعدادات المثالية نظرا لأنه لا توجد إلا حصة تجارب حرة واحدة في الجولة التي تضم سباقا قصيرا.
وبرز في هذه الحصة من التجارب حدوث كثير من الانزلاقات في ظل وجود الغبار والرياح وهما من العوامل التي صعبت مهمة السائقين الأمر الذي ظهر في تقلب الصدارة المؤقتة للزمن الأسرع بين سيارات فرق (ريد بول) و(مرسيدس) و(أستون مارتن) مع الثلاثي (ماكس فيرستابن) و(جورج راسل) و(فرناندو ألونسو) على التوالي.
ومع تحسن الأزمنة وضع لوكلير سيارة (فيراري) بالمركز الأول بفارق 276ر0 ثانية أمام بياستري في الربع ساعة الأخيرة قبل أن يتقدم ألونسو إلى الصدارة المؤقتة أمام لوكلير ونيكو هلكنبرغ الذي وضع سيارته (هاس) بالمركز الثالث المؤقت على إطارات (سوفت) لكن فيرستابن جاء في الوقت الأخير وتقدم إلى الصدارة متقدما على ساينز وألونسو.
يذكر أن سباق جائزة الخطوط الجوية القطرية الكبرى للفورمولا-1 قطر 2023 الذي انطلق اليوم الجمعة على حلبة لوسيل الدولية يستمر على مدار ثلاثة أيام. (النهاية)

س س س / م م ج




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