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الجيش اللبناني يحبط تهريب أشخاص عبر البحر وينقذ 124 مهاجرا

10/6/2023 2:29:37 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) بيروت - 6 - 10 (كونا) -- أحبط الجيش اللبناني اليوم الجمعة عملية تهريب 124 مهاجرا عبر البحر بطريقة غير شرعية مقابل شاطىء مدينة (طرابلس) شمالي لبنان.
وقالت قيادة الجيش اللبناني في بيان لها إنها تمكنت من إنقاذ 124 مهاجرا من الجنسية السورية بعدما أحبطت دورية من القوات البحرية اللبنانية عملية تهريبهم وبينهم 8 نساء و24 طفلا كانوا على متن أحد الزوارق.
وحذرت قيادة الجيش في بيانها "من مغبة الهجرة غير الشرعية كونها تعرض حياة المهاجرين للخطر الداهم" بالإضافة إلى الملاحقة القانونية أمام المراجع المختصة مؤكدة أن وحداتها العسكرية مستمرة في اتخاذ الإجراءات اللازمة لمكافحتها. (النهاية)

ك ب ش / ه س ص


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