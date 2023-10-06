الجيش اللبناني يحبط تهريب أشخاص عبر البحر وينقذ 124 مهاجرا

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) بيروت - 6 - 10 (كونا) -- أحبط الجيش اللبناني اليوم الجمعة عملية تهريب 124 مهاجرا عبر البحر بطريقة غير شرعية مقابل شاطىء مدينة (طرابلس) شمالي لبنان.
وقالت قيادة الجيش اللبناني في بيان لها إنها تمكنت من إنقاذ 124 مهاجرا من الجنسية السورية بعدما أحبطت دورية من القوات البحرية اللبنانية عملية تهريبهم وبينهم 8 نساء و24 طفلا كانوا على متن أحد الزوارق.
وحذرت قيادة الجيش في بيانها "من مغبة الهجرة غير الشرعية كونها تعرض حياة المهاجرين للخطر الداهم" بالإضافة إلى الملاحقة القانونية أمام المراجع المختصة مؤكدة أن وحداتها العسكرية مستمرة في اتخاذ الإجراءات اللازمة لمكافحتها. (النهاية)
ك ب ش / ه س ص
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