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دبلوماسي كويتي بذكرى انتصارات حرب أكتوبر: العلاقات الكويتية - المصرية تميزت بوحدة المصير المشترك

10/6/2023 2:29:37 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 6 - 10 (كونا) -- أكد القائم بالأعمال بالانابة بسفارة دولة الكويت لدى القاهرة الوزير مفوض مشاري النيباري أن العلاقات الكويتية - المصرية تميزت عبر التاريخ بالمصير المشترك ومساندة كلتا الدولتين بعضهما البعض في العديد من المواقف والمحن والحروب.
جاء ذلك في تصريح للنيباري لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) لدى زيارته اليوم الجمعة مقابر شهداء دولة الكويت في مقابر شهداء الجيش الثالث الميداني بمحافظة السويس شمال شرقي مصر والتي تأتي تزامنا مع الذكرى ال 50 لانتصارات أكتوبر 1973 التي اختلطت فيها الدماء العربية دفاعا عن أراضيها.
وقال النيباري إن دولة الكويت تولي الشأن العربي اهتماما كبيرا على المستويات كافة لاسيما ما يتعلق بالأزمات ولها الأسبقية دائما في دعم حقوق الدول العربية ونصرة قضاياها المصيرية.
وأكد النيباري أن العلاقات الكويتية-المصرية تميزت عبر التاريخ بوحدة المصير المشترك ومساندة كلتا الدولتين بعضهما بعض في العديد من المواقف والمحن والحروب.
وثمن في الوقت نفسه ما تقوم به مصر من دور كبير على المستويين الاقليمي والدولي معربا عن تقديره لما تقوم به من جهود لحفظ التاريخ العربي والرعاية الكاملة لمقابر الأبطال الشهداء من البلدان العربية.
وبدأت مراسم الزيارة بعرض رافقه عزف فرقة الموسيقى العسكرية السلامين الكويتي والمصري وكذلك سلام الشهيد ووضع الوزير المفوض النيباري والوفد المرافق له أكاليل الزهور على شواهد قبور شهداء الوطن العربي الذين استشهدوا في حروب مصر العربية.
وقدم قائد الجيش الثالث الميداني اللواء أركان حرب شريف العرايشي في ختام الزيارة (درع الجيش) و(درع شهداءالكويت) بحرب أكتوبر للوزير المفوض النيباري تكريما من الجيش المصري لتضحيات شهداء الجيش الكويتي.
ورافق الوزير النيباري خلال الزيارة وفد عسكري برئاسة نائب رئيس الملحق العسكري العميد ركن عادل الهلفي بالاضافة الى قائد الجيش الثالث الميداني. (النهاية)

م م / م م ج




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