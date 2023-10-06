بريطانيا تعلن وصول 200 من جنودها إلى كوسوفو لدعم مهمة حفظ السلام التابعة للناتو

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) لندن - 6 - 10 (كونا)-- أعلنت وزارة الدفاع البريطانية اليوم الجمعة وصول فوج من قواتها المسلحة إلى (كوسوفو) للمشاركة في دعم قوة حفظ السلام التابعة لحلف شمال الأطلسي (ناتو).
وأكدت الوزارة في بيان أن 200 من أفراد الكتيبة الملكية الأولى (أميرة ويلز) وصلت إلى العاصمة (بريشتينا) لتصبح تحت تصرف القيادة العليا لقوات الحلفاء في أوروبا التابعة للناتو.
وذكرت أن هذه القوة ستنضم إلى 400 عسكري بريطاني متواجدين حاليا في (كوسوفو) للمشاركة في التدريبات السنوية مضيفة أن مهمة قوة حفظ السلام البريطانية ستركز بالأساس على حفظ الأمن والسلام وضمان التنقل الحر لجميع السكان. (النهاية)
م ر ن / م م ج
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