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بريطانيا تعلن وصول 200 من جنودها إلى كوسوفو لدعم مهمة حفظ السلام التابعة للناتو

10/6/2023 2:29:37 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) لندن - 6 - 10 (كونا)-- أعلنت وزارة الدفاع البريطانية اليوم الجمعة وصول فوج من قواتها المسلحة إلى (كوسوفو) للمشاركة في دعم قوة حفظ السلام التابعة لحلف شمال الأطلسي (ناتو).
وأكدت الوزارة في بيان أن 200 من أفراد الكتيبة الملكية الأولى (أميرة ويلز) وصلت إلى العاصمة (بريشتينا) لتصبح تحت تصرف القيادة العليا لقوات الحلفاء في أوروبا التابعة للناتو.
وذكرت أن هذه القوة ستنضم إلى 400 عسكري بريطاني متواجدين حاليا في (كوسوفو) للمشاركة في التدريبات السنوية مضيفة أن مهمة قوة حفظ السلام البريطانية ستركز بالأساس على حفظ الأمن والسلام وضمان التنقل الحر لجميع السكان. (النهاية)

م ر ن / م م ج




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