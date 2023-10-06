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الكويت تدعو المجتمع الدولي إلى تطبيق مزيد من التشريعات اللازمة لحماية حقوق الأطفال

10/6/2023 2:29:36 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) نيويورك - 6 - 10 (كونا) -- دعت دولة الكويت المجتمع الدولي إلى تعزيز الجهود لتحسين وتطبيق مزيد من التشريعات اللازمة ‎لحماية أطفال العالم ‎من العنف والفقر وصون حقوقهم في التعليم والرعاية الطبية.
جاء ذلك في كلمة وفد دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة التي ألقتها الملحق الدبلوماسي شهد المنيفي أمام اللجنة الثالثة (الاجتماعية والإنسانية والثقافية) تحت بند "تعزيز حقوق الطفل وحمايتها".
وقالت المنيفي إن عالمنا يواجه اليوم تحديات كبيرة رغم ‎الجهود المبذولة من الدول الأعضاء على المستوى الإقليمي والدولي ‎بالتعاون ‎مع الأمم المتحدة منها تفشي الأوبئة مثل جائحة فيروس (كورونا المستجد - كوفيد 19) وتغير المناخ واستمرار النزاعات المسلحة والحروب وانعدام الأمن الغذائي.
وحذرت المنيفي من عواقب تلك التحديات على الملايين من البشر فيما أعربت عن قلق الكويت البالغ إزاء ما بينته التقارير المطروحة في إطار هذا البند من معاناة إنسانية واجتماعية ومعيشية تواجه الملاين من الأطفال.
وذكرت أن دولة الكويت تناشد ‎المجتمع الدولي التنسيق بين والمنظمات والوكالات الدولية والمجتمع المدني من أجل توفير الحماية للمدنيين وخاصة الأطفال منهم "وندعو أطراف كل نزاع يقع على أي بقعة من العالم لإتاحة إيصال المساعدات الإنسانية للمدنيين دون عوائق".
وأكدت أن البلاد تدرك تماما أهمية تعزيز وحماية ‎حقوق الطفل ‎من خلال ‎مجموعة من الاتفاقيات الدولية التي لها تأثير مباشر على حقوق الطفل ‎مشيرة إلى أنه "ما زال هناك انتهاك لحق الطفل في عيش حياة كريمة تحترم إنسانيته وتحميه من العنف".
وفي السياق أكدت الملحق الدبلوماسي حرص دولة الكويت على تقديم الدعم للدول التي‎ تعاني من النزاعات وكذلك للهيئات الأممية المختصة لتخفيف معاناة الطفل بالإضافة إلى تعزيز الجهود التي من شأنها أن تحقق تقدما مهما على المستويات التشريعية والتنظيمية لضمان حق الطفل في الحياة والنمو و‎التعليم والصحة وحمايته من أشكال العنف كافة.
وفي هذا الصدد أشارت المنيفي إلى أن دولة الكويت أولت اهتماما كبيرا بأبنائها باعتبارهم "اللبنة الأولى" في بناء نهضتها وبلوغ عزتها مؤكدة أهمية التعليم كركيزة محورية للتنمية البشرية وتقدم المجتمع.
ولفتت إلى أن البلاد شرعت عددا من القوانين الوطنية تعنى بالأسرة بشكل عام وبالطفل بشكل خاص أبرزها إنشاء محكمة الأسرة التي تهدف إلى معالجة وتسوية قضايا ونزاعات الأسرة وعدم تأثر أفراد الأسرة من تلك المنازعات خاصة الأطفال فضلا عن تشريع قانون بشأن حقوق الطفل في عام 2015.
وجددت الملحق الدبلوماسي شهد المنيفي في الختام حرص دولة الكويت على العمل من أجل تعزيز حقوق الطفل وحمايتها ودعم الجهود والمساعي التي تبذلها الدول والمنظمات الحكومية لحماية الأطفال وحقوقهم وكرامتهم لتحقيق "عالم مناسب للأطفال". (النهاية)

ع س ت / م م ج




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