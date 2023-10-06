وزراء السياحة بدول مجلس التعاون يعتمدون الإطار العام للاستراتيجية الخليجية للسياحة (2023-2030)

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- Kuwait News Agency (KUNA)) الرياض - 6 - 10 (كونا) -- اعتمد وزراء السياحة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الإطار العام للاستراتيجية الخليجية للسياحة (2023-2030).
وقالت الأمانة العامة للمجلس في بيان لها اليوم الجمعة إن ذلك جاء خلال الاجتماع السابع للوزراء المسؤولين عن السياحة بدول مجلس التعاون المنعقد في متحف (عمان عبر الزمان) بمحافظة (الداخلية) في سلطنة عمان يوم أمس الخميس.
وأشاد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم البديوي باعتماد المجلس الأعلى في دورته ال(43) الإطار العام للاستراتيجية الخليجية للسياحة (2023-2030).
وأعرب البديوي عن تهنئته للمملكة البحرين بمناسبة تنصيب (المنامة) عاصمة السياحة الخليجية للعام 2024 كما بارك للمملكة العربية السعودية نجاحهم باستضافة الاحتفالية الأكبر ليوم السياحة العالمي وهنأ دولة قطر بمناسبة انطلاق فعاليات معرض إكسبو 2023 الدوحة للبستنة وتمني لدولة الإمارات العربية كل التوفيق والنجاح في استضافة معرض المؤتمر الأطراف (COP28).
ووفقا للبيان ناقش الاجتماع العديد من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال التي تخدم العمل السياحي الخليجي المشترك وفي مقدمتها قرارات المجلس الأعلى والإستراتيجية الخليجية للسياحة ورؤية تطوير العمل المشترك بين قطاعي السياحة والثقافة بدول مجلس التعاون وآخر مستجدات منصة إحصاءات السياحة بدول مجلس التعاون ودليل الاسترشاد للسياحة بدول المجلس.
وشارك وزير الاعلام ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية عبدالرحمن المطيري في الاجتماع السابع للوزراء المسؤولين عن السياحة بدول مجلس التعاون. (النهاية)
خ ن ش / م م ج
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