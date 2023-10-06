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وزراء السياحة بدول مجلس التعاون يعتمدون الإطار العام للاستراتيجية الخليجية للسياحة (2023-2030)

10/6/2023 2:29:36 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الرياض - 6 - 10 (كونا) -- اعتمد وزراء السياحة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الإطار العام للاستراتيجية الخليجية للسياحة (2023-2030).
وقالت الأمانة العامة للمجلس في بيان لها اليوم الجمعة إن ذلك جاء خلال الاجتماع السابع للوزراء المسؤولين عن السياحة بدول مجلس التعاون المنعقد في متحف (عمان عبر الزمان) بمحافظة (الداخلية) في سلطنة عمان يوم أمس الخميس.
وأشاد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم البديوي باعتماد المجلس الأعلى في دورته ال(43) الإطار العام للاستراتيجية الخليجية للسياحة (2023-2030).
وأعرب البديوي عن تهنئته للمملكة البحرين بمناسبة تنصيب (المنامة) عاصمة السياحة الخليجية للعام 2024 كما بارك للمملكة العربية السعودية نجاحهم باستضافة الاحتفالية الأكبر ليوم السياحة العالمي وهنأ دولة قطر بمناسبة انطلاق فعاليات معرض إكسبو 2023 الدوحة للبستنة وتمني لدولة الإمارات العربية كل التوفيق والنجاح في استضافة معرض المؤتمر الأطراف (COP28).
ووفقا للبيان ناقش الاجتماع العديد من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال التي تخدم العمل السياحي الخليجي المشترك وفي مقدمتها قرارات المجلس الأعلى والإستراتيجية الخليجية للسياحة ورؤية تطوير العمل المشترك بين قطاعي السياحة والثقافة بدول مجلس التعاون وآخر مستجدات منصة إحصاءات السياحة بدول مجلس التعاون ودليل الاسترشاد للسياحة بدول المجلس.
وشارك وزير الاعلام ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية عبدالرحمن المطيري في الاجتماع السابع للوزراء المسؤولين عن السياحة بدول مجلس التعاون. (النهاية)

خ ن ش / م م ج




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