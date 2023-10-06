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وزيرا الخارجية التركي والأمريكي يبحثان التنسيق بينهما في سوريا

10/6/2023 2:29:34 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) اسطنبول - 6 - 10 (كونا) -- طالب وزير الخارجية التركي هاكان فيدان اليوم الجمعة نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن بضرورة تخلي واشنطن عن العمل مع تنظيم وحدات حماية الشعب الكردي.
وقالت وزارة الخارجية التركية في بيان إن فيدان شدد في اتصال هاتفي مع بلينكن على ضرورة تخلي الولايات المتحدة عن العمل مع تنظيم وحدات حماية الشعب الكردي في شمال سوريا بحكم علاقات التحالف بين أنقرة وواشنطن.
وأضاف البيان أن فيدان أكد لنظيره الأمريكي أن "تركيا ستواصل بكل إصرار عملياتها لمكافحة الإرهاب في العراق وسوريا".
ولفت إلى أن الوزيرين تناولا أيضا آلية فض الاشتباك مع القوات الأمريكية الناشطة في سوريا والعراق في إطار العمليات التركية المستمرة بالمنطقة.
وفيما يخص موضوع إسقاط طائرة مسيرة تركية أشار البيان إلى أن فيدان وبلينكن اتفقا "على تطبيق آلية فض الاشتباك بصورة فعالة بحيث لا تشكل عائقا أمام كفاحنا ضد الإرهاب".
كما تناول الوزيران ملف توسعة حلف شمالي الأطلسي (ناتو) بحسب البيان.
وفي وقت سابق اليوم الجمعة أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية أن إسقاط مسيرة تركية في شمال سوريا "حادثة محزنة" مضيفة أن "المسيرة دخلت منطقة عمليات محددة معلنة من قبل الولايات المتحدة".
وأضافت أن "القادة قدروا أن اقتراب المسيرة من القوات الأمريكية بأكثر من نصف كيلومتر يشكل تهديدا محتملا فقامت مقاتلات (اف 16) الأمريكية بإسقاطها كدفاع مشروع عن النفس". (النهاية)

ط ا / ر ج




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