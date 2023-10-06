وزيرا الخارجية التركي والأمريكي يبحثان التنسيق بينهما في سوريا

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) اسطنبول - 6 - 10 (كونا) -- طالب وزير الخارجية التركي هاكان فيدان اليوم الجمعة نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن بضرورة تخلي واشنطن عن العمل مع تنظيم وحدات حماية الشعب الكردي.
وقالت وزارة الخارجية التركية في بيان إن فيدان شدد في اتصال هاتفي مع بلينكن على ضرورة تخلي الولايات المتحدة عن العمل مع تنظيم وحدات حماية الشعب الكردي في شمال سوريا بحكم علاقات التحالف بين أنقرة وواشنطن.
وأضاف البيان أن فيدان أكد لنظيره الأمريكي أن "تركيا ستواصل بكل إصرار عملياتها لمكافحة الإرهاب في العراق وسوريا".
ولفت إلى أن الوزيرين تناولا أيضا آلية فض الاشتباك مع القوات الأمريكية الناشطة في سوريا والعراق في إطار العمليات التركية المستمرة بالمنطقة.
وفيما يخص موضوع إسقاط طائرة مسيرة تركية أشار البيان إلى أن فيدان وبلينكن اتفقا "على تطبيق آلية فض الاشتباك بصورة فعالة بحيث لا تشكل عائقا أمام كفاحنا ضد الإرهاب".
كما تناول الوزيران ملف توسعة حلف شمالي الأطلسي (ناتو) بحسب البيان.
وفي وقت سابق اليوم الجمعة أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية أن إسقاط مسيرة تركية في شمال سوريا "حادثة محزنة" مضيفة أن "المسيرة دخلت منطقة عمليات محددة معلنة من قبل الولايات المتحدة".
وأضافت أن "القادة قدروا أن اقتراب المسيرة من القوات الأمريكية بأكثر من نصف كيلومتر يشكل تهديدا محتملا فقامت مقاتلات (اف 16) الأمريكية بإسقاطها كدفاع مشروع عن النفس". (النهاية)
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