مشاركة الجيش العربي بحرب تشرين علامة فارقة في تاريخ النضال العربي

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عمان 6 تشرين الأول (بترا)- محمد القرعان – شكلت مشاركة القوات المسلحة الأردنية الباسلة - الجيش العربي في حرب تشرين 1973 علامة فارقة وحدثاً مجيداً في تاريخ النضال العربي، وتاريخ الحروب العربية – الإسرائيلية، ما كان له الأثر في تحقيق النصر العربي على القوات الإسرائيلية.

وكان اللواء (المدرَّع أربعين) له السَّبق في القتال بفلسطين، ثم انتقل إلى حرب تشرين عام 73، حيث كلف هذا اللواء بالقتال في الجولان بالتعاون مع قوات صلاح الدِّين العراقية، وتمكن من صدِّ الهجوم الإسرائيلي على محور درعا دمشق وقدم 21 شهيدًا، منهم ضباط وأفراد و110 جرحى، منهم من بقيت إصابته سنوات طويلة.

وما أن بدأت العمليات العسكرية يوم السادس من تشرين الأول عام 1973 بين مصر وسوريا من جهة والقوات الإسرائيلية من جهة أخرى، حتى وضع الأردن قواته المسلحة الباسلة على أهبة الاستعداد، وسطرت قواته أروع صور التضحيات والفداء، وتمكنت من تقديم الأنموذج الأمثل للتعاون العربي العسكري المشترك في الدفاع عن الأراضي العربية.

وقال العميد الركن المتقاعد مفلح فلاح الزغول والمقدَّم ملوح نزَّال العيسى أبو طلال، ركن استخبارات اللواء 40، لوكالة الأنباء الأردنية(بترا)، أنه وبعد 6 أيام من بدء المعارك، وبعد تدهور الوضع على الجبهة السورية نتيجة قيام القوات الإسرائيلية بهجومها المعاكس يوم 11-10 بقواتها الجوية والبرية، بعد أن نقلت هذه القوات من الجبهة المصرية وأكملت دعوة الاحتياط وزجتها في معركتها مع الجيش السوري، أمر جلالة الملك الحسين بن طلال- طيب الله ثراه- بتحريك أقوى لواء مدرع في الجيش الأردني، اللواء المدرع (40) بقيادة العميد الركن خالد هجهوج المجالي، وهو من صفوة القادة الأردنيين البواسل، كما صدرت الأوامر لجميع الوحدات والتشكيلات بأخذ مواقعها حسب خطة الدفاع المقررة، وكان على القوات الأردنية أن تؤمن الحماية ضد أي اختراق للقوات الإسرائيلية.

وأشارا إلى أن تلك الإجراءات أدت إلى مشاغلة قوات العدو الإسرائيلي، فالجبهة الأردنية من أخطر الجبهات وأقربها إلى العمق الإسرائيلي، هذا الأمر دفع إسرائيل إلى الإبقاء على جانب كبير من قواتها تحسباً لتطور الموقف على الواجهة الأردنية.

واكدا، أنه ورغم عدم إعلام الأردن بالحرب قبل وقوعها، فقد تحرك اللواء المدرع 40 إلى الجبهة السورية، واكتمل وصوله يوم 13 تشرين الأول عام 1973، ووضع تحت إمرة الفرقة المدرعة العراقية والتي وصلت إلى الجبهة السورية قبل وصوله بيومين، وتموضع اللواء 40 على يسار الفرقة العراقية، وتم التخطيط للقيام بهجوم معاكس على القوات الإسرائيلية في قاطع ( سعسع وتل عنتر وجباتا الخشب وخان أرينبة)، حيث بدأ الهجوم فجر يوم 16-10-1973، ما أجبر القوات الإسرائيلية على التراجع 10 كم.

ويروي المقدَّم ملوح نزَّال العيسى أبو طلال، ركن استخبارات اللواء 40، كيف ودَّع هو ورفاقه 21 شهيدًا من الذين قدموا أروع البطولات وجسدوا على أرض المعركة بنجيع دمائهم أعظم التضحيات على تخوم العاصمة السورية دمشق خلال حرب تشرين عام 1973.

ويضيف أبو طلال، أنَّ اللواء أربعين، هو قصة من عمر الأردن وصفحة من تاريخ الدَّولة، شارك في كل معارك الأردن والأمة العربية والتي من بينها معركة حرب 67، حيث دافع فيها عن جنين ونابلس ويَعْبَد وبلاط الشهداء وقدَّم العديد من الشهداء الذين كانوا يرون أنَّ لا تراجع ولا استسلام، والهدف صد ودحر المحتل حتى لو فارقت الروح الجسد.

وأكد، أنَّ اللواء المدرَّع أربعين كان له السَّبق في القتال بفلسطين، ثم انتقل إلى حرب تشرين عام 73، وهي الحرب التي يعتبرها غائبة عن ذاكرة الكثير من أبناء الجيل الجديد، وذكر أنَّ هذا اللواء كُلِّف بالقتال في الجولان والدِّفاع عن مدينة دمشق بالتعاون مع قوات صلاح الدِّين العراقية، وتمكن من صدِّ الهجوم الإسرائيلي على محور درعا دمشق وقدم 21 شهيدًا، منهم ضباط وأفراد و110 جرحى، منهم من بقيت إصابته سنوات طويلة.

وبين أبو طلال، أنَّ قائد اللواء أربعين في ذلك الوقت، العميد خالد هجهوج المجالي، وقادة الكتائب، هم المقدم محمود حماد، والمقدم حامد أبو جاموس، والمقدم مفرّح حمود المعايطة، والمقدم صالح محمود، والمقدم عبد الحليم شاكر قائد مدفعية اللواء.

وأشار إلى أنَّ اللواء أربعين جرى تكريمه من قِبل جلالة الملك الحسين طيب الله ثراه، وأطلق عليه أسماء، من بينها لواء النخبة ولواء الله لبطولة جنوده وضباطه وبسالتهم على جبهات القتال في الأردن وفلسطين وسوريا والجولان.

وأشار إلى أنَّ اللواء تحرك من مدينة الزَّرقاء إلى الجولان السورية على جنزير الدَّبابات، رغم أنَّ من الطبيعي أن يجري حملها على الجرارات الثقيلة، لكن كانت القرارات الإدارية ليس لها حساب كبير ولم تكن عائقاً، كان الهدف الأسمى هو الدفاع عن أرض الوطن العربي في أي موقع كان.

كما تحرك اللواء أيضا من الزرقاء إلى المدن الفلسطينية وكان أيضًا على الجنزير واستغرقت الرحلة يوما كاملا، حيث كانت الدبابة تسير بسرعة 50 كيلو مترا في السَّاعة، واستطاع الضباط والجنود الوصول إلى مدن جنين ونابلس تحت القصف الإسرائيلي.

وأكد أنَّه على امتداد هذا الوطن يشكل شهداء الأردن فسيفساء جميلة يذكرها التاريخ بكل فخر وتشرفت كل البوادي والقرى والمدن الأردنية بهم.

بدوره، قدم العميد الركن المتقاعد مفلح فلاح الزغول، سرداً واقعياً لمجريات المعركة وعرضاً من بداية التحضيرات العسكرية الأردنية والدور الأردني الكبير في نجدة الأهل والأشقاء، وقرار جلالة الملك الحسين طيب الله ثراه بمشاركة الأردن في حرب 73 ممثلاً باللواء المدرع / 40،المشهود له محلياً وخارجياً بسمعته القتالية الاحترافية.

كما استعرض الزغول سير العمليات القتالية واستبسال الجيش الأردني في الدفاع عن الأرض العربية وإقدامه على الشهادة في سبيل الله وصونا لكرامة الأشقاء العرب، مبيناً أن الوحدات الأردنية تقدمت للأمام بشكل كبير وملحوظ واستطاعت أن تحتل عدداً من المواقع، وأثناء هذا التقدم استشهد وأصيب عدد من الضباط والجنود إضافة إلى إصابة عدد من الآليات.

وروى العميد الزغول قصصا بطولية لاستشهاد الضباط والجنود دلت على استبسال الجيش المصطفوي الباسل وحبهم للشهادة.

واستذكر العميد الزغول انه أثناء تقدم اللواء الأربعين لاحتلال مواقعه، رُصدت مكالمة من الجنود الإسرائيليين إلى ضباطهم يقولون فيها : أوقفوا تقدم اللواء المدرع /40 الأردني إنه يتقدم نحونا ولا يعرف التراجع".

وتابع، أن المشاركة الأردنية في حرب 1973، كانت إيجابية وفاعلة على المستويات الاستراتيجية والمعنوية، من خلال إشغال جزء من القوات الإسرائيلية على طول امتداد الجبهة الأردنية وحرصها على تعزيز قواتها على الجبهتين السورية والمصرية وحرمان العدو الإسرائيلي من الالتفاف على الجزء الأيسر للقوات السورية من خلال تأمين القوات الأردنية الحماية لمحور درعا ودمشق والجناح الأيسر للقوات السورية وتثبيت القوات الإسرائيلية في الجولان بمساعدة القوات العراقية ومنعها من تطوير عملياتها الهجومية وإجبارها على التحول إلى وضعية الدفاع وتعميق مفهوم العمل العربي المشترك وتفعيله وتطبيقه على أرض الواقع.

ويواصل الجيش العربي المصطفوي دوره القوي المنيع في حماية الثغور والأرض والإنسان، والتنمية، والتصدي للإرهاب وإدارة الأزمات، مكرساً ركائز النهضة والتطوير والإنجاز، والوطن يدخل مئويته الثانية بمشهد الواثق من استكمال مسيرة راية الثورة العربية الكبرى، وحمل شرف قضايا الأمة والإنسانية معاً، في ظل القيادة الهاشمية المظفرة.

"إن الشعار الذي على جباهكم مكتوب عليه الجيش العربي، وهذا الاسم لم يكن صدفة أو مجرد شعار ، وإنما هو تأكيد على التزام هذا الجيش بالدفاع عن قضايا الأمة العربية وترابها وأمنها من أي خطر"، هكذا يبرز جلالة القائد الاعلى للقوات المسلحة الاردنية الملك عبدالله الثاني صورة من صور رفاق السلاح في احد أقواله، واضعا هذه المؤسسة الفذة على رأس اولويات اهتمام جلالته، ليبقى الجيش، القلعة الحصينة الشامخة بتاج وُشّح ب"الجيش العربي"، وبسيف يحمي الوطن وخيراته.

--(بترا)

م ق/م ق/

06/10/2023 20:29:06