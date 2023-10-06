المراكز الشبابية بالكرك تنظم أنشطة تستهدف الشباب واليافعين

(MENAFN
- Jordan News Agency)
الكرك 6 تشرين الأول (بترا)- نظمت المراكز الشبابية التابعة لمديرية شباب محافظة الكرك ضمن محاور الإستراتيجية الوطنية للشباب أنشطة وفعاليات متنوعة بما يتناسب مع اهتمامات وتطلعات الشباب واليافعين في المحافظة.
وقالت رئيسة قسم الإعلام والاتصال في المديرية الدكتورة ثروت المعاقبة، إن مركز شابات السماكية نظم محاضرة بعنوان"سيادة القانون" بمشاركة 22 شابا، تحدث خلالها المحامي سهيل الحجازين حول سيادة القانون، ومفهوم العدالة والمساواة والشفافية والنزاهة وأثر تطبيق القانون على المجتمع، كما نظم مركز شابات صرفا نشاطا بعنوان "لقاء شخصية بارزة في المجتمع" بحضور 21 شابة، تحدثت خلالها رئيسة جمعية الإخلاص لذوي الإعاقة ريما الشقور عن أهمية العمل التطوعي وأثره على المجتمع ومساهمته بصقل شخصيتها وأنه بوابة للعمل المجتمعي.
وأشارت المعاقبة إلى أن مركز شابات مؤاب نظم بالتعاون مع مدرسة الحسينية المختلطة نشاطا بعنوان "رسم جداريات"، دربت خلالها الفنانة غادة الطراونة المشاركات على الرسم على الجدار من حيث الأبعاد والمواد المستخدمة وكيفية مزج الألوان، كما نظم مركز شابات فقوع محاضرة بعنوان"العنف بالمدارس " بمشاركة 20 شاباً، وحاضرت المرشدة التربوية بثينة الزيديين حول مفهوم العنف بالمدارس وأسبابه وآثاره وكيفية التصدي له.
وأضافت، أن شباب وشابات مشروع مرساة التابع لجمعية زحوم الخيرية ومديرية شباب الكرك نظم ضمن أنشطة مشروع "مرساة" بالشراكة مع منظمة ميرسي كور نشاطا مع صناع القرار في محافظة الكرك لإلقاء الضوء على القضايا المجتمعية حيث ساهمت هذه اللقاءات برسم صورة أوضح للقضايا الهامة في المجتمع بنظر الشباب، بينما اختتم مركز شابات صرفا دورة الرسم تحت عنوان " ريشة فنان" بمشاركة 25 شابة ، دربت خلالها أميرة البديرات حول أساسيات الرسم والمواد والأدوات المستخدمة وكيفية مزج الألوان.
ونظم مركز شابات القطرانة ورشة توعوية بعنوان " الاستخدام الآمن لوسائل التدفئة في فصل الشتاء"، تحدث خلالها الملازم حمزة القيسي من مديرية الدفاع المدني _القطرانة حول التعامل الأمثل مع متطلبات السلامة العامة المنزلية في فصل الشتاء خاصة المدافئ لمنع ارتفاع حوادث الحريق وحالات الاختناق خلال فصل الشتاء.
--(بترا)
ع ج/م ق/ح أ
06/10/2023 20:04:32
MENAFN06102023000117011021ID1107204387
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