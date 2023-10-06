المراكز الشبابية بالكرك تنظم أنشطة تستهدف الشباب واليافعين

MENAFN - Jordan News Agency)

الكرك 6 تشرين الأول (بترا)- نظمت المراكز الشبابية التابعة لمديرية شباب محافظة الكرك ضمن محاور الإستراتيجية الوطنية للشباب أنشطة وفعاليات متنوعة بما يتناسب مع اهتمامات وتطلعات الشباب واليافعين في المحافظة.

وقالت رئيسة قسم الإعلام والاتصال في المديرية الدكتورة ثروت المعاقبة، إن مركز شابات السماكية نظم محاضرة بعنوان"سيادة القانون" بمشاركة 22 شابا، تحدث خلالها المحامي سهيل الحجازين حول سيادة القانون، ومفهوم العدالة والمساواة والشفافية والنزاهة وأثر تطبيق القانون على المجتمع، كما نظم مركز شابات صرفا نشاطا بعنوان "لقاء شخصية بارزة في المجتمع" بحضور 21 شابة، تحدثت خلالها رئيسة جمعية الإخلاص لذوي الإعاقة ريما الشقور عن أهمية العمل التطوعي وأثره على المجتمع ومساهمته بصقل شخصيتها وأنه بوابة للعمل المجتمعي.

وأشارت المعاقبة إلى أن مركز شابات مؤاب نظم بالتعاون مع مدرسة الحسينية المختلطة نشاطا بعنوان "رسم جداريات"، دربت خلالها الفنانة غادة الطراونة المشاركات على الرسم على الجدار من حيث الأبعاد والمواد المستخدمة وكيفية مزج الألوان، كما نظم مركز شابات فقوع محاضرة بعنوان"العنف بالمدارس " بمشاركة 20 شاباً، وحاضرت المرشدة التربوية بثينة الزيديين حول مفهوم العنف بالمدارس وأسبابه وآثاره وكيفية التصدي له.

وأضافت، أن شباب وشابات مشروع مرساة التابع لجمعية زحوم الخيرية ومديرية شباب الكرك نظم ضمن أنشطة مشروع "مرساة" بالشراكة مع منظمة ميرسي كور نشاطا مع صناع القرار في محافظة الكرك لإلقاء الضوء على القضايا المجتمعية حيث ساهمت هذه اللقاءات برسم صورة أوضح للقضايا الهامة في المجتمع بنظر الشباب، بينما اختتم مركز شابات صرفا دورة الرسم تحت عنوان " ريشة فنان" بمشاركة 25 شابة ، دربت خلالها أميرة البديرات حول أساسيات الرسم والمواد والأدوات المستخدمة وكيفية مزج الألوان.

ونظم مركز شابات القطرانة ورشة توعوية بعنوان " الاستخدام الآمن لوسائل التدفئة في فصل الشتاء"، تحدث خلالها الملازم حمزة القيسي من مديرية الدفاع المدني _القطرانة حول التعامل الأمثل مع متطلبات السلامة العامة المنزلية في فصل الشتاء خاصة المدافئ لمنع ارتفاع حوادث الحريق وحالات الاختناق خلال فصل الشتاء.

--(بترا)

ع ج/م ق/ح أ

06/10/2023 20:04:32