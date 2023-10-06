معهد يونا للتدريب يطلق منصة رقمية لتأهيل الإعلاميين عن بعد

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 6 تشرين الأول(بترا)- أطلق معهد اتحاد وكالات أنباء دول منظمة التعاون الإسلامي (يونا) منصة قويم الرقمية المتخصصة في الإعلام ( ) ،وذلك من أجل تأهيل الإعلاميين.
وتهدف المنصة التي يشرف عليها المركز الوطني للتعليم الإلكتروني في السعودية إلى تصميم وتنفيذ برامج ومشاريع تدريبية إعلامية لتطوير الكوادر الصحفية من خلال دورات معمَّقة يقدمها أكاديميون متخصصون وخبراء في المجال الإعلامي، وفق (يونا) اليوم الجمعة.
وتتيح المنصة، تشكيلة متنوعة من الدورات والبرامج التدريبية التي يمكن للإعلاميين الالتحاق بها عن بعد، والاستفادة من التأهيل الذي توفره.
وأوضحت شركة التعليم والتدريب عن بعد ( الجهة المشغلة للمعهد)، أنَّ المنصة تغطي مجالات متعددة في صناعة الإعلام، بما في ذلك الإعلام الرقمي والإعلام البيئي والإعلام الرياضي والإعلام السياسي والاتصال والعلاقات العامة، والإخراج السينمائي والتلفزيوني، وغيرها، وذلك بهدف خدمة الإعلاميين بمختلف تخصصاتهم.
--(بترا)
رصد/ي أ/م ق/ح أ
06/10/2023 19:43:32
MENAFN06102023000117011021ID1107204386
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