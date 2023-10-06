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معهد يونا للتدريب يطلق منصة رقمية لتأهيل الإعلاميين عن بعد

10/6/2023 2:29:24 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 6 تشرين الأول(بترا)- أطلق معهد اتحاد وكالات أنباء دول منظمة التعاون الإسلامي (يونا) منصة قويم الرقمية المتخصصة في الإعلام ( ) ،وذلك من أجل تأهيل الإعلاميين.
وتهدف المنصة التي يشرف عليها المركز الوطني للتعليم الإلكتروني في السعودية إلى تصميم وتنفيذ برامج ومشاريع تدريبية إعلامية لتطوير الكوادر الصحفية من خلال دورات معمَّقة يقدمها أكاديميون متخصصون وخبراء في المجال الإعلامي، وفق (يونا) اليوم الجمعة.
وتتيح المنصة، تشكيلة متنوعة من الدورات والبرامج التدريبية التي يمكن للإعلاميين الالتحاق بها عن بعد، والاستفادة من التأهيل الذي توفره.
وأوضحت شركة التعليم والتدريب عن بعد ( الجهة المشغلة للمعهد)، أنَّ المنصة تغطي مجالات متعددة في صناعة الإعلام، بما في ذلك الإعلام الرقمي والإعلام البيئي والإعلام الرياضي والإعلام السياسي والاتصال والعلاقات العامة، والإخراج السينمائي والتلفزيوني، وغيرها، وذلك بهدف خدمة الإعلاميين بمختلف تخصصاتهم.
--(بترا)
رصد/ي أ/م ق/ح أ
06/10/2023 19:43:32

MENAFN06102023000117011021ID1107204386

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