السفير النهار يقدم أوراق اعتماده للرئيس الأذربيجاني

باكو 6 تشرين الأول(بترا)-قدم سفير المملكة الأردنية الهاشمية لدى جمهورية أذربيجان، السفير عمر بركات النهار، يوم أمس الخميس أوراق اعتماده لفخامة رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف، سفيراً مفوضاً وفوق العادة معتمداً ومقيماً للمملكة لدى جمهورية أذربيجان وفق بيان لوزارة الخارجية. --(بترا) ص خ/ح أ 06/10/2023 19:03:36

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