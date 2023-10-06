السفير النهار يقدم أوراق اعتماده للرئيس الأذربيجاني

السفير النهار يقدم أوراق اعتماده للرئيس الأذربيجاني
التاريخ
10/6/2023 2:29:23 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
باكو 6 تشرين الأول(بترا)-قدم سفير المملكة الأردنية الهاشمية لدى جمهورية أذربيجان، السفير عمر بركات النهار، يوم أمس الخميس أوراق اعتماده لفخامة رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف، سفيراً مفوضاً وفوق العادة معتمداً ومقيماً للمملكة لدى جمهورية أذربيجان وفق بيان لوزارة الخارجية.
--(بترا)
ص خ/ح أ
06/10/2023 19:03:36
MENAFN06102023000117011021ID1107204385
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