حماية الأسرة تضبط سائق باص بتهمة الاعتداء على مجموعة من الطلاب

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 6 تشرين الأول(بترا)- قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام، إنّ العاملين في إدارة حماية الأسرة تابعوا التحقيق في الفيديو الذي نشرته إحدى الإعلاميات وروت فيه مشاهدتها سائق حافلة صغيرة (باص) يقوم بالاعتداء على مجموعة من الطلاب أمام إحدى المدارس الحكومية وعدم تمكنها من تحديد رقم المركبة أو هوية الشخص .
وأكّد الناطق الإعلامي، أنّ التحقيقات وجمع المعلومات مكنت المحققين من تحديد المركبة المقصودة وسائقها والقي القبض عليه وبالتحقيق معه أنكر ذلك وجرى استدعاء الطلاب كافة الذين كانوا برفقته وأولياء أمورهم وجرى الكشف عليهم من قبل الطبيب المختص ولم تظهر عليهم أية علامات شدة أو عنف وانكروا قيام احد بالاعتداء عليهم، كما ورفض ذووهم تقديم أيّة شكوى بذلك.
وأكد، ان العاملين في إدارة حماية الأسرة اخطروا المدعي العام بمجريات التحقيق وأمر بتوديع القضية إليه مع كافة الأوراق التحقيقية للنظر فيها.
--(بترا)
ل م/م ق/ح أ
06/10/2023 18:14:15
MENAFN06102023000117011021ID1107204384
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