أمسية شعرية إبداعية بمناسبة يوم المعلم

MENAFN - Jordan News Agency)



عمان 6 تشرين الأول (بترا)- نظمت وزارة التربية والتعليم، من خلال إدارة النشاطات التربوية في الوزارة بمناسبة يوم المعلم، أمسية شعرية إبداعية شارك بها عدد من المعلمين الأدباء والشعراء وبحضور الأسرة التربوية والعديد من الفعاليات الشعبية والثقافية والمهتمين.

وجاءت الأمسية التي رعاها مندوبا عن وزير التربية والتعليم، مدير إدارة النشاطات التربوية الدكتور أجمل طويقات، وشارك فيها كل من الشعراء المعلم مهند العظامات والمعلمة ريما البرغوثي والمعلم بديع رباح والمعلم عدنان السعودي والمعلمة أميمة يوسف والمعلم خالد السبتي والمعلم سعيد يعقوب، احتفاء بالمعلمين الشعراء المبدعين بمناسبة اليوم العالمي للمعلم .

وقدم الأديب المعلم عمران العنوز الذي أدار الأمسية، لمحة عن أعمال المشاركين الأدبية والشعرية.

من جانبه أكد الدكتور طويقات، أهمية تكريم المعلم والاحتفال بمناسبة يوم المعلم، والسعي إلى إيلاء المعلمين المكانة اللائقة بهم اعترافا بعطائهم .

وتتالى الشعراء المعلمون المبدعون منبر الأمسية في نصوص شعرية بديعة تتحدث عن المعلم، فصدحوا وتغنوا وأجادوا في شعرهم التي تنوعت فيها القراءات الشعرية بين الفصيح والنبطي وبتعابير شعرية قوية اتسمت بلغة صادقة وصور شعرية رائعة وبدلالات وثراء وفي بناء إيقاعي عذب.

وفي نهاية الأمسية كرم الطويقات ومدير مديرية النشاط الثقافي والفني ارب حناقطه، ورئيس قسم النشاطات الثقافية الدكتور موسى المومني، المعلمين المشاركين في بالأمسية.

--(بترا)

ع س/م ق/أس

06/10/2023 17:53:27