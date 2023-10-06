الجيش الصومالي يقتل 120 عنصرا من ميليشيات الشباب

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 6 تشرين الأول (بترا)- أكد وزير الإعلام والثقافة والسياحة في الحكومة الفيدرالية الصومالية، داود أويس جامع، مقتل نحو 100 عنصرا من مليشيات الشباب المتطرفة المرتبطة بتنظيم القاعدة، بينهم قيادات بارزة في عملية عسكرية في إقليم مدغ وسط البلاد.

وأشار داود في تصريح صحفي نقلته وكالة الأنباء الصومالية (صونا) اليوم الجمعة، أن العملية العسكرية جرت بالتعاون بين الجيش الوطني والشركاء الدوليين في منطقة " شبيلو" بإقليم مدغ، وقد كبّدت قوات المتمردين خسائر فادحة في الأرواح، واستولت على كميات من الأسلحة والذخائر تابعة لمليشيات الخوارج الإرهابية الذين فروا بعد تعرضهم للهجوم.

كما قتل ما لا يقل عن عشرين إرهابيا من مليشيات الشباب جراء عميلة عسكرية نوعية قام بها الجيش الوطني بالتعاون مع القوات الصديقة في "منطقة علي فولدير" التابعة لإقليم شبيلي الوسطى.

ونقلت (صونا) عن ضباط في الجيش الوطني قولهم :" إن العملية حققت الهدف المنشود، وأسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 20 إرهابيا على أيدي الجيش الوطني أثناء تواجدهم في المنطقة.

وتتواصل العمليات العسكرية من أجل استئصال شأفة المتشددين، وتحرير المناطق القليلة المتبقية من أيدي الخلايا الإرهابية.

--(بترا)

رصد/ي أ/أس

06/10/2023 17:43:09