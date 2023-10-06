الجيش الصومالي يقتل 120 عنصرا من ميليشيات الشباب

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 6 تشرين الأول (بترا)- أكد وزير الإعلام والثقافة والسياحة في الحكومة الفيدرالية الصومالية، داود أويس جامع، مقتل نحو 100 عنصرا من مليشيات الشباب المتطرفة المرتبطة بتنظيم القاعدة، بينهم قيادات بارزة في عملية عسكرية في إقليم مدغ وسط البلاد.
وأشار داود في تصريح صحفي نقلته وكالة الأنباء الصومالية (صونا) اليوم الجمعة، أن العملية العسكرية جرت بالتعاون بين الجيش الوطني والشركاء الدوليين في منطقة " شبيلو" بإقليم مدغ، وقد كبّدت قوات المتمردين خسائر فادحة في الأرواح، واستولت على كميات من الأسلحة والذخائر تابعة لمليشيات الخوارج الإرهابية الذين فروا بعد تعرضهم للهجوم.
كما قتل ما لا يقل عن عشرين إرهابيا من مليشيات الشباب جراء عميلة عسكرية نوعية قام بها الجيش الوطني بالتعاون مع القوات الصديقة في "منطقة علي فولدير" التابعة لإقليم شبيلي الوسطى.
ونقلت (صونا) عن ضباط في الجيش الوطني قولهم :" إن العملية حققت الهدف المنشود، وأسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 20 إرهابيا على أيدي الجيش الوطني أثناء تواجدهم في المنطقة.
وتتواصل العمليات العسكرية من أجل استئصال شأفة المتشددين، وتحرير المناطق القليلة المتبقية من أيدي الخلايا الإرهابية.
--(بترا)
رصد/ي أ/أس
06/10/2023 17:43:09
MENAFN06102023000117011021ID1107204382
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