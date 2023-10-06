غوتيريس: جائزة نوبل للسلام تكريم لكل النساء

MENAFN - Jordan News Agency)

نيويورك 6 تشرين الأول (بترا)- قال أمين عام الأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، إن جائزة نوبل للسلام، التي منحت لنرجس محمدي، تذكير مهم بأن حقوق النساء والفتيات تواجه مقاومة قوية.

وأشار في بيان صحفي مقتضب صدر باسمه اليوم، إلى "اضطهاد المدافعات عن حقوق الإنسان، في إيران وأماكن أخرى"، مبيناً أن "جائزة نوبل للسلام هذه هي تكريم لجميع النساء اللواتي يكافحن من أجل حقوقهن معرضات حريتهن وصحتهن وحتى حياتهن للخطر".

يذكر، أن الناشطة والصحافية الإيرانية المسجونة نرجس محمدي، ليست الوحيدة التي تفوز بجائزة نوبل للسلام، ففي عام 2003 فازت الإيرانية شيرين عبادي بالجائزة. كذلك في عام 2021، فازت بها الصحفية الفلبينية ماريا ريسا وفي عام 2018 فازت بها الأزيدية ناديا مراد وفي عام 2014 فازت بها الباكستانية ملالا يوسفزاي وفي عام 2011 كل من الين سيرليف وليما غبوي من ليبريا بالإضافة إلى اليمنية توكل كرمان.

--(بترا)

م د/م ق/أس/

06/10/2023 17:25:49