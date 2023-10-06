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ميدالية تاريخية لمنتخب السلة في دورة الألعاب الآسيوية

10/6/2023 2:29:18 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 6 تشرين الأول (بترا)- حصد المنتخب الوطني لكرة السلة ميدالية تاريخية، هي الأولى للأردن برياضة جماعية في تاريخ مشاركات المملكة في دورات الألعاب الآسيوية.
وحقق المنتخب الميدالية الفضية بعد خسارته اليوم الجمعة أمام نظيره الفلبيني (60 - 70) ضمن دورة الألعاب الآسيوية التاسعة عشرة والمقامة حالياً في مدينة هانغتشو الصينية 2022.
--(بترا)
ض ع/م ق/أس
06/10/2023 17:19:49

MENAFN06102023000117011021ID1107204379

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