ميدالية تاريخية لمنتخب السلة في دورة الألعاب الآسيوية

ميدالية تاريخية لمنتخب السلة في دورة الألعاب الآسيوية
التاريخ
10/6/2023 2:29:18 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 6 تشرين الأول (بترا)- حصد المنتخب الوطني لكرة السلة ميدالية تاريخية، هي الأولى للأردن برياضة جماعية في تاريخ مشاركات المملكة في دورات الألعاب الآسيوية.
وحقق المنتخب الميدالية الفضية بعد خسارته اليوم الجمعة أمام نظيره الفلبيني (60 - 70) ضمن دورة الألعاب الآسيوية التاسعة عشرة والمقامة حالياً في مدينة هانغتشو الصينية 2022.
--(بترا)
ض ع/م ق/أس
06/10/2023 17:19:49
MENAFN06102023000117011021ID1107204379
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.