انطلاق سباق جائزة قطر الكبرى الفورمولا 1

MENAFN - Jordan News Agency)



الدوحة 6 تشرين الأول (بترا)- انطلقت بالدوحة اليوم، فعاليات سباق جائزة قطر الكبرى "الفورمولا 1"، والتي تستمر ثلاثة أيام.

وسيكون السباق واحدا من ستة أخرى وقع الاختيار عليها لاستضافة سباقات "سبرينت" بشكلها الجديد لهذا العام، إلى جانب كل من النمسا وأمريكا وبلجيكا وساو باولو وأذربيجان.

وأشار الموقع الإلكتروني لحلبة لوسيل الدولية التي تحتضن السباق، اليوم، إلى إدخال هذا الشكل الجديد للسباقات ابتداء من عام 2021، وهو سباق قصير لمسافة 100 كم مستقل عن سباق الجائزة الكبرى النهائي، يهدف إلى إضافة المزيد من الإثارة من خلال منافسات متقاربة تشعل حماس الجماهير وتدفع بالسائقين لتقديم الأفضل لتصدر المشهد في أجواء استثنائية من السرعة والمتعة.

وأعلنت هيئة الأشغال العامة القطرية عن تحقيق رقم قياسي جديد في موسوعة جينيس للأرقام القياسية ضمن حلبة لوسيل الدولية، وذلك لأطول مبنى استعداد للسباق في العالم، بطول إجمالي يتجاوز 402 متر.

ويضم المبنى استعداد سيارات السباق 50 مرآبا، ويحتوي على برج مراقبة للسباق مجهز بأحداث التقنيات التكنولوجية العالمية، ومناطق بتصنيف خمس نجوم لكبار الشخصيات.

ويحصل السائقون في جولة التجارب الحرة اليوم، على فرصة للتعرف عن قرب على مسار الحلبة وانحناءاتها، وذلك لرفع معدلات الأداء إلى أعلى المستويات الممكنة. وستكون الفرصة متاحة للفرق لاختبار السيارات عالية التقنية وجمع البيانات اللازمة لدراسة الأداء وتحسينه استعدادا للمنافسات، وبعد ذلك، تقام الجولة التأهيلية ذاته لتحديد ترتيب الانطلاق في السباق الرئيسي في اليوم الأخير.

ويعتبر تحقيق نتائج جيدة في الجولة التأهيلية مفتاحا لنجاح الفرق وتحقيق نتائج متقدمة في السباق بصفة عامة، إذ أنها تدعم إلى حد بعيد حظوظهم في الفوز بالجائزة الكبرى. ويوم غد السبت، سيستمتع المشجعون بجرعة عالية من الإثارة من خلال سباقين على أعلى درجات المنافسة والحماس، هما سباق "سبرينت شوت آوت"، وسباق السرعة "سبرينت"، ويعتبر الأول بمثابة جولة تأهيلية تحدد مراكز الانطلاق في سباق "سبرينت" الذي يقام اليوم، حيث يتم منح السائقين الذين قدموا أفضل أداء في سباق "سبرينت شوت آوت" المراكز المتقدمة على شبكة خط الانطلاق في سباق "سبرينت"، ويكون لديهم بالتالي حظوظ أعلى للفوز بالسباق.

وتحمل هذه السباقات القصيرة أهمية كبيرة في تحديد الفريق الفائز في لقب بطولة العالم لهذه السنة، إذ أن الفوز بمراكز متقدمة في سباق السبرينت يعني بأن السائق سيحصل على نقاط تضاف إلى رصيده العام في السباق نحو لقب بطولة العالم.

ويجرى السباق النهائي يوم الأحد المقبل، ويحدد من خلاله الفائز بلقب سباق جائزة "الفورمولا 1" الكبرى 2023.

--(بترا)

م ف/أس

06/10/2023 16:48:34