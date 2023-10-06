انطلاق سباق جائزة قطر الكبرى الفورمولا 1

(MENAFN
- Jordan News Agency)
الدوحة 6 تشرين الأول (بترا)- انطلقت بالدوحة اليوم، فعاليات سباق جائزة قطر الكبرى "الفورمولا 1"، والتي تستمر ثلاثة أيام.
وسيكون السباق واحدا من ستة أخرى وقع الاختيار عليها لاستضافة سباقات "سبرينت" بشكلها الجديد لهذا العام، إلى جانب كل من النمسا وأمريكا وبلجيكا وساو باولو وأذربيجان.
وأشار الموقع الإلكتروني لحلبة لوسيل الدولية التي تحتضن السباق، اليوم، إلى إدخال هذا الشكل الجديد للسباقات ابتداء من عام 2021، وهو سباق قصير لمسافة 100 كم مستقل عن سباق الجائزة الكبرى النهائي، يهدف إلى إضافة المزيد من الإثارة من خلال منافسات متقاربة تشعل حماس الجماهير وتدفع بالسائقين لتقديم الأفضل لتصدر المشهد في أجواء استثنائية من السرعة والمتعة.
وأعلنت هيئة الأشغال العامة القطرية عن تحقيق رقم قياسي جديد في موسوعة جينيس للأرقام القياسية ضمن حلبة لوسيل الدولية، وذلك لأطول مبنى استعداد للسباق في العالم، بطول إجمالي يتجاوز 402 متر.
ويضم المبنى استعداد سيارات السباق 50 مرآبا، ويحتوي على برج مراقبة للسباق مجهز بأحداث التقنيات التكنولوجية العالمية، ومناطق بتصنيف خمس نجوم لكبار الشخصيات.
ويحصل السائقون في جولة التجارب الحرة اليوم، على فرصة للتعرف عن قرب على مسار الحلبة وانحناءاتها، وذلك لرفع معدلات الأداء إلى أعلى المستويات الممكنة. وستكون الفرصة متاحة للفرق لاختبار السيارات عالية التقنية وجمع البيانات اللازمة لدراسة الأداء وتحسينه استعدادا للمنافسات، وبعد ذلك، تقام الجولة التأهيلية ذاته لتحديد ترتيب الانطلاق في السباق الرئيسي في اليوم الأخير.
ويعتبر تحقيق نتائج جيدة في الجولة التأهيلية مفتاحا لنجاح الفرق وتحقيق نتائج متقدمة في السباق بصفة عامة، إذ أنها تدعم إلى حد بعيد حظوظهم في الفوز بالجائزة الكبرى. ويوم غد السبت، سيستمتع المشجعون بجرعة عالية من الإثارة من خلال سباقين على أعلى درجات المنافسة والحماس، هما سباق "سبرينت شوت آوت"، وسباق السرعة "سبرينت"، ويعتبر الأول بمثابة جولة تأهيلية تحدد مراكز الانطلاق في سباق "سبرينت" الذي يقام اليوم، حيث يتم منح السائقين الذين قدموا أفضل أداء في سباق "سبرينت شوت آوت" المراكز المتقدمة على شبكة خط الانطلاق في سباق "سبرينت"، ويكون لديهم بالتالي حظوظ أعلى للفوز بالسباق.
وتحمل هذه السباقات القصيرة أهمية كبيرة في تحديد الفريق الفائز في لقب بطولة العالم لهذه السنة، إذ أن الفوز بمراكز متقدمة في سباق السبرينت يعني بأن السائق سيحصل على نقاط تضاف إلى رصيده العام في السباق نحو لقب بطولة العالم.
ويجرى السباق النهائي يوم الأحد المقبل، ويحدد من خلاله الفائز بلقب سباق جائزة "الفورمولا 1" الكبرى 2023.
--(بترا)
م ف/أس
06/10/2023 16:48:34
MENAFN06102023000117011021ID1107204378
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