فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق في إربد غدا

فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق في إربد غدا
التاريخ
10/6/2023 2:29:16 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
إربد 6 تشرين الأول (بترا)- أعلنت شركة كهرباء إربد، عن عزمها إجراء فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق محدودة بمدينة إربد غدا السبت، لغايات الصيانة وتحسين جودة الشبكات.
وقالت الشركة في بيان اليوم، إن الفصل المبرمج الذي يتوقع أن تكون مدته من الساعة 4 صباحا ولغاية الواحدة ظهرا، سيشمل مناطق شوارع فوعرا والقدس وعطية بني هاني والمجاورين لمسجد معاذ بن جبل والمجاورين لديوان آل الشوابكة .
--(بترا)
أ غ/أس
06/10/2023 16:43:14
MENAFN06102023000117011021ID1107204377
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