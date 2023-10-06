رابطة العالم الإسلامي واتحاد وكالات التعاون الإسلامي يدينان اقتحام مسؤول إسرائيلي باحات الأقصى

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 6 تشرين الأول (بترا)- دانت رابطة العالم الإسلامي قيام مسؤول إسرائيلي باقتحام باحات المسجد الأقصى المبارك، وسط تعزيزات أمنية مكثفة لقوات الاحتلال الإسرائيلي.

وفي بيان للأمانة العامة نقله اتحاد وكالات أنباء دول منظمة التعاون الإسلامي (يونا) اليوم الجمعة، نددت الرابطة بهذه الممارسات العبثية التي تمس حرمة المقدسات، وتمثل انتهاكا خطرا للقوانين والأعراف الدولية، واستفزازا لمشاعر المسلمين حول العالم.

ودعت الرابطة، إلى العمل الجماعي على مساعي السلام العادل والشامل، وإيقاف كل الممارسات التي تقوض فرص الحل في المناطق المحتلة، مجددة التأكيد على دعمها الراسخ لكل الجهود الرامية لحل قضية الشعب الفلسطيني، التي تعد في طليعة القضايا الدولية والإسلامية الملحة.

كما أدان اتحاد وكالات أنباء دول منظمة التعاون الإسلامي (يونا) قيام مسؤول إسرائيلي باقتحام باحات المسجد الأقصى المبارك، وسط تعزيزات أمنية مكثفة لقوات الاحتلال الإسرائيلي.

وندد الاتحاد بالانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة لحرمة الأقصى، مشددا على ضرورة توفير الحماية الكاملة للمسجد الأقصى، ووقف الانتهاكات الخطيرة والاستفزازية فيه، واحترام الوضع التاريخي القائم في القدس.

--(بترا)

رصد/ي أ/أس

06/10/2023 16:22:37