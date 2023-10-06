أوكرانيا: تعليق عمل المعبر النهري نتيجة القصف الروسي على ميناء أوديسا

MENAFN - Jordan News Agency)

موسكو 6 تشرين الأول (بترا)- أكدت سلطات مقاطعة أوديسا جنوب غرب أوكرانيا، اليوم الجمعة، أن مواقع بنية تحتية للموانئ تضررت جراء القصف الروسي، مبينة أنه تم تعليق عمل المعبر النهري نتيجة انفجارات الليلة الماضية.

وقالت الإدارة العسكرية في أوديسا، في بيان صحفي:"الانفجارات وقعت على الحدود مع رومانيا وفي مواقع البنية التحتية للموانئ في منطقة إسماعيل بالمقاطعة".

--(بترا)

س ح/أس

06/10/2023 16:13:59