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روسيا: مجلس النواب سيبحث إلغاء التصديق على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية

10/6/2023 2:29:14 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

موسكو 6 تشرين الأول (بترا)- أكدت السلطات الروسية، اليوم الجمعة، أن مجلس النواب سيبحث في اجتماعه المقبل مسألة إلغاء التصديق على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية.
وقال رئيس مجلس الدوما الروسي، فياتشيسلاف فولودين، خلال مؤتمر صحفي :"ذلك يتماشى تماما مع المصالح الوطنية لروسيا الاتحادية، وهو يعتبر بمثابة رد فعل متطابق لتصرف الولايات المتحدة التي لم تصدق بعد على المعاهدة".
--(بترا)
س ح/أس
06/10/2023 16:08:28

MENAFN06102023000117011021ID1107204374

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