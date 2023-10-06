روسيا: مجلس النواب سيبحث إلغاء التصديق على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية

روسيا: مجلس النواب سيبحث إلغاء التصديق على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية
التاريخ
10/6/2023 2:29:14 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
موسكو 6 تشرين الأول (بترا)- أكدت السلطات الروسية، اليوم الجمعة، أن مجلس النواب سيبحث في اجتماعه المقبل مسألة إلغاء التصديق على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية.
وقال رئيس مجلس الدوما الروسي، فياتشيسلاف فولودين، خلال مؤتمر صحفي :"ذلك يتماشى تماما مع المصالح الوطنية لروسيا الاتحادية، وهو يعتبر بمثابة رد فعل متطابق لتصرف الولايات المتحدة التي لم تصدق بعد على المعاهدة".
--(بترا)
س ح/أس
06/10/2023 16:08:28
MENAFN06102023000117011021ID1107204374
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