إطلاق مبادرة المعرض الدعوي الدائم للمسلمين الناطقين بغير العربية

MENAFN - Jordan News Agency)

الرمثا 6 تشرين الأول (بترا)- أطلقت في مدينة الحسن الصناعية، مساء أمس الخميس، مبادرة المعرض الدعوي الدائم للمسلمين الناطقين بغير العربية الذي يضم أكثر من 1000 مصحف مترجم إلى اللغات الأخرى وكتب حول الإسلام وأحكام مترجمة إلى اللغات الأخرى .

وقال مدير أوقاف لواء الرمثا الدكتور رائد جروان خلال لقاء المشاركين في المعرض في مسجد سعد بن الربيع مدينة الحسن الصناعية، بحضور مساعد المدير الدكتور ثامر حتاملة وكادر المديرية ومندوب مدير مدينة الحسن الصناعية محمد شهابات، بدور المسلمين من غير العرب في نشر القيم والأخلاق الإسلامية.

وأشار الدكتور جروان إلى دور وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية في نشر رسالة الإسلام الوسطية وتعليم أحكام الإسلام وتقديم دروس الوعظ في المسجد بشكل دوري.

وقام الحتاملة بترجمة كلمة مدير الأوقاف إلى اللغة الانجليزية وترجمتها إلى اللغة الهندية التاميلية بينما قام بترجمتها إلى اللغة البنغالية شاب من الجالية الهندية.

بدوره، قال إمام المسجد الشيخ عبد الله السقار، إن أعداد المصلين في كل جمعة من الجنسيات غير العربية يقارب ثلاثة آلاف شخص، داعيا الله تعالى، أن يحفظ الأردن آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين.

--(بترا)

ب.و/م ق/أس

06/10/2023 16:04:32