إطلاق مبادرة المعرض الدعوي الدائم للمسلمين الناطقين بغير العربية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
الرمثا 6 تشرين الأول (بترا)- أطلقت في مدينة الحسن الصناعية، مساء أمس الخميس، مبادرة المعرض الدعوي الدائم للمسلمين الناطقين بغير العربية الذي يضم أكثر من 1000 مصحف مترجم إلى اللغات الأخرى وكتب حول الإسلام وأحكام مترجمة إلى اللغات الأخرى .
وقال مدير أوقاف لواء الرمثا الدكتور رائد جروان خلال لقاء المشاركين في المعرض في مسجد سعد بن الربيع مدينة الحسن الصناعية، بحضور مساعد المدير الدكتور ثامر حتاملة وكادر المديرية ومندوب مدير مدينة الحسن الصناعية محمد شهابات، بدور المسلمين من غير العرب في نشر القيم والأخلاق الإسلامية.
وأشار الدكتور جروان إلى دور وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية في نشر رسالة الإسلام الوسطية وتعليم أحكام الإسلام وتقديم دروس الوعظ في المسجد بشكل دوري.
وقام الحتاملة بترجمة كلمة مدير الأوقاف إلى اللغة الانجليزية وترجمتها إلى اللغة الهندية التاميلية بينما قام بترجمتها إلى اللغة البنغالية شاب من الجالية الهندية.
بدوره، قال إمام المسجد الشيخ عبد الله السقار، إن أعداد المصلين في كل جمعة من الجنسيات غير العربية يقارب ثلاثة آلاف شخص، داعيا الله تعالى، أن يحفظ الأردن آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين.
--(بترا)
ب.و/م ق/أس
06/10/2023 16:04:32
MENAFN06102023000117011021ID1107204373
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