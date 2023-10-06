المنتخب الوطني تحت 20 عاما يقيم معسكرا تدريبيا في تركيا

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 6 تشرين الأول (بترا)- أعلن الجهاز الفني للمنتخب الوطني تحت 20 عاما، بقيادة المدرب بيتر ماينديرسما، عن قائمة ضمت 23 لاعبا، استعدادا لإقامة معسكر تدريبي خلال الفترة من 8 لغاية 17 تشرين الأول الجاري، في مدينة أنطاليا التركية.

وضمت القائمة: سلامة علي، ومحمد الطرايرة، وعبدالله الشقران، وإبراهيم صبرة، وأيهم السمامرة، وأحمد مبارك، وصالح فريج، وعبد الرحمن الخضور، وعدنان نوفل، وعز الدين أبو عاقولة، وعز الدين أبو السعود، وعلي ديرانية، وعمر مرار، وعودة الفاخوري، ومحمد أبو السكر، ومحمد أحمد، ومحمد العصاد، ومحمود ذيب، ومؤمن الساكت، ونور الدين ياسين، وينال المحمود، ويوسف المقابلة، ويوسف قشة.

بدوره، أكد بيتر، أن اختيار القائمة جاء بعد متابعة حثيثة لدوري الفئات العمرية، برفقة الجهاز الفني المعاون والكشافين، مشيرا إلى أن أبواب المنتخب مفتوحة لأي لاعب يثبت احقيته بالتواجد خلال الفترة المقبلة.

وأضاف: معظم اللاعبين المتواجدين بالقائمة سبق لهم المشاركة ضمن فرق المستقبل، خلال الفترة 2022-2020، التي ساهمت بشكل كبير في رفد المنتخبات الوطنية، إضافة إلى وجود 3 لاعبين محترفين بالخارج (الكويت، ألمانيا، الإمارات) تم ضمهم إلى المنتخب، لتعزيز دائرة الخيارات والوقوف على مستوى المواهب الأردنية بالخارج.

وختم: يعد هذا التجمع الأول من نوعه، ويشكل محطة رئيسية مهمة في إعداد المنتخب للاستحقاقات القادمة، كما ننتظر خوض مواجهتين وديتين مع لبنان الشهر المقبل في عمان، لرفع مستوى الجاهزية.

ويتخلل المعسكر لقاءات ودية، حيث يلتقي المنتخب فريق أتلانتا سبورت تحت 18 عام عند الخامسة مساء الثلاثاء 10 تشرين الأول، ويواجه انطاليا سبورت تحت 18 عام بذات التوقيت الخميس 12 الشهر الجاري، ويختتم المواجهات بلقاء فريق ألانيا سبورت تحت 23 عام نفس التوقيت الإثنين 16 الشهر الجاري.

ويتطلع الاتحاد الأردني من خلال توفير المعسكرات التدريبية والمباريات الودية للمنتخب الوطني تحت 20 عاما، إلى تحقيق أعلى مستويات التحضير والدعم للمنتخب، للمضي قدماً في الاستحقاقات المقبلة.

--(بترا)

ض ع/م ق/أس

06/10/2023 15:42:50