اختتام سباق الأطفال الخاص بالنسخة الـ14 من اكوافينا ماراثون عمّان

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمّان 6 تشرين الأول (بترا)– اختَتمت النسخة الـ14 من سباق اكوافينا ماراثون عمّان جولته الأولى الخاصة بسباق الأطفال بتنظيم من الجمعية الأردنية للماراثونات بالشراكة مع أمانة عمّان الكبرى، والذي أقيم صباح اليوم الجمعة، في حدائق الحُسين.
وشهد السباق منافسة ما يفوق 1500 طفل ضمن فئة سباق الأطفال الذين تراوحت أعمارهم ما بين السادسة وحتى الرابعة عشر.
وانطلقت فئات السباق المختلفة، بحضور نائب مدير المدينة للتنمية المجتمعية حاتم الهملان، ونائب رئيس الاتحاد الأردني لألعاب القوى عماد ظاظا، ومدير عام الجمعية لينا الكُرد، ومندوبة عن شركة أكوافينا رؤى زيدان.
واشتعل مطلع السباق بهتافات وتشجيع الأطفال وذويهم، وامتد مسارهم مسافة 2.6 كيلو متر داخل أسوار حدائق الحسين من مقابل ساحة مهرجان صيف عمّان.
وقد تم تتويج الفائزين في السابقات بالميداليات الذهبية والفضية والبرونزية.
وضم السباق 3 فئات، الأولى فئة الأطفال من عمر 6 إلى 8 سنوات، والثانية من 9 إلى 11 سنة، والثالثة من 12 إلى 14 سنة.
وجاءت نتائج الفائزين في السباق على النحو التالي:
فئة الذكور من 12 - 14 سنة - في المركز الأول جواد محمد، وفي المركز الثاني إبراهيم سلامة، وثالثا إبراهيم أبو صيام.
وفي فئة الذكور من 9-11 سنة، فاز في المركز الأول ماجد سليمان، وفي المركز الثاني ماجد احمد، وأمير خالد ثالثا.
وفاز في سباق فئة الذكور من 6 - 8 سنوات في المركز الأول زيد خالد، والمركز الثاني عبد المجيد أبو سعيد، وقصي عطية ثالثا.
وفي سباقات الإناث عن فئة الإناث من 12-14 سنة، فازت في المركز الأول ملك سلطان، والمركز الثاني سارة الفرارجة، وتالا هيكل ثالثة.
وفي فئة الإناث من 9-11 سنة، فازت في المركز الأول شيماء الشرايعة، وفي المركز الثاني الين أبو حطب، والمركز الثالث فازت ساوا كاشيواجي.
وفي فئة الإناث من 6 - 8 سنوات فازت في المركز الأول ليليان نشاش، وفي المركز الثاني كيندا الزبيدي، وفاز في المركز الثالث سوزي ثيريس.
وهنأت الكرد الفائزين بالسباق، مثنية على نجاح سباق الأطفال على جميع الأصعدة، سواء من ناحية حجم المشاركة، أو من الناحية التنظيمية، مشيرة إلى الأهمية الخاصة التي يمثلها هذا النوع من السباقات الذي يخاطب الأطفال، والذي يلامس حاجتهم لإطلاق عنان طاقتهم وتعويدهم على المثابرة والمنافسة.
وأعربت الكرد عن حماس الجمعية لاستقبال الحدث الضخم يوم الجمعة، إذ تتجه الأنظار في ذلك اليوم إلى قلب العاصمة الذي يستضيف النسخة الـ14 من اكوافينا ماراثون عمّان، الذي يعدّ من أهم وأكبر الأحداث الرياضية السنوية في المملكة، والذي يشارك فيه أبطال أردنيون إلى جانب عددٍ من المحترفين من مختلف أنحاء العالم، بالإضافة إلى الهواة ومحبيّ رياضة الركض.
وسيشتمل أكوافينا ماراثون عمّان على أربع فئات سباق رئيسية، وستكون نقطة الانطلاق مقابل خط النهاية، إشارات الساحة الهاشمية لسباق 42 كيلو متر، والماراثون (فردي/ تتابع)، وسباق 21 كيلو متر نصف ماراثون، أما سباق 10 كيلو متر ستكون نقطة الانطلاق من مقابل المركز الثقافي الملكي، وسيقام حفل توزيع الجوائز في المدرج الروماني – الساحة الهاشمية.
--(بترا)
ض ع/م ق/أس
06/10/2023 15:36:34
MENAFN06102023000117011021ID1107204371
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