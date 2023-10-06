اختتام سباق الأطفال الخاص بالنسخة الـ14 من اكوافينا ماراثون عمّان

MENAFN - Jordan News Agency)

عمّان 6 تشرين الأول (بترا)– اختَتمت النسخة الـ14 من سباق اكوافينا ماراثون عمّان جولته الأولى الخاصة بسباق الأطفال بتنظيم من الجمعية الأردنية للماراثونات بالشراكة مع أمانة عمّان الكبرى، والذي أقيم صباح اليوم الجمعة، في حدائق الحُسين.

وشهد السباق منافسة ما يفوق 1500 طفل ضمن فئة سباق الأطفال الذين تراوحت أعمارهم ما بين السادسة وحتى الرابعة عشر.

وانطلقت فئات السباق المختلفة، بحضور نائب مدير المدينة للتنمية المجتمعية حاتم الهملان، ونائب رئيس الاتحاد الأردني لألعاب القوى عماد ظاظا، ومدير عام الجمعية لينا الكُرد، ومندوبة عن شركة أكوافينا رؤى زيدان.

واشتعل مطلع السباق بهتافات وتشجيع الأطفال وذويهم، وامتد مسارهم مسافة 2.6 كيلو متر داخل أسوار حدائق الحسين من مقابل ساحة مهرجان صيف عمّان.

وقد تم تتويج الفائزين في السابقات بالميداليات الذهبية والفضية والبرونزية.

وضم السباق 3 فئات، الأولى فئة الأطفال من عمر 6 إلى 8 سنوات، والثانية من 9 إلى 11 سنة، والثالثة من 12 إلى 14 سنة.

وجاءت نتائج الفائزين في السباق على النحو التالي:

فئة الذكور من 12 - 14 سنة - في المركز الأول جواد محمد، وفي المركز الثاني إبراهيم سلامة، وثالثا إبراهيم أبو صيام.

وفي فئة الذكور من 9-11 سنة، فاز في المركز الأول ماجد سليمان، وفي المركز الثاني ماجد احمد، وأمير خالد ثالثا.

وفاز في سباق فئة الذكور من 6 - 8 سنوات في المركز الأول زيد خالد، والمركز الثاني عبد المجيد أبو سعيد، وقصي عطية ثالثا.

وفي سباقات الإناث عن فئة الإناث من 12-14 سنة، فازت في المركز الأول ملك سلطان، والمركز الثاني سارة الفرارجة، وتالا هيكل ثالثة.

وفي فئة الإناث من 9-11 سنة، فازت في المركز الأول شيماء الشرايعة، وفي المركز الثاني الين أبو حطب، والمركز الثالث فازت ساوا كاشيواجي.

وفي فئة الإناث من 6 - 8 سنوات فازت في المركز الأول ليليان نشاش، وفي المركز الثاني كيندا الزبيدي، وفاز في المركز الثالث سوزي ثيريس.

وهنأت الكرد الفائزين بالسباق، مثنية على نجاح سباق الأطفال على جميع الأصعدة، سواء من ناحية حجم المشاركة، أو من الناحية التنظيمية، مشيرة إلى الأهمية الخاصة التي يمثلها هذا النوع من السباقات الذي يخاطب الأطفال، والذي يلامس حاجتهم لإطلاق عنان طاقتهم وتعويدهم على المثابرة والمنافسة.

وأعربت الكرد عن حماس الجمعية لاستقبال الحدث الضخم يوم الجمعة، إذ تتجه الأنظار في ذلك اليوم إلى قلب العاصمة الذي يستضيف النسخة الـ14 من اكوافينا ماراثون عمّان، الذي يعدّ من أهم وأكبر الأحداث الرياضية السنوية في المملكة، والذي يشارك فيه أبطال أردنيون إلى جانب عددٍ من المحترفين من مختلف أنحاء العالم، بالإضافة إلى الهواة ومحبيّ رياضة الركض.

وسيشتمل أكوافينا ماراثون عمّان على أربع فئات سباق رئيسية، وستكون نقطة الانطلاق مقابل خط النهاية، إشارات الساحة الهاشمية لسباق 42 كيلو متر، والماراثون (فردي/ تتابع)، وسباق 21 كيلو متر نصف ماراثون، أما سباق 10 كيلو متر ستكون نقطة الانطلاق من مقابل المركز الثقافي الملكي، وسيقام حفل توزيع الجوائز في المدرج الروماني – الساحة الهاشمية.

--(بترا)

ض ع/م ق/أس

06/10/2023 15:36:34