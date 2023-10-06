الخارجية تدين الهجوم الذي استهدف حفل تخريج ضباط الكلية الحربية بحمص
التاريخ
10/6/2023 2:29:09 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمّان 6 تشرين الأول (بترا)- دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، اليوم، الهجوم بالمسيرات الذي استهدف حفل تخريج ضباط الكلية الحربية في مدينة حمص بالجمهورية العربية السورية الشقيقة، يوم أمس، وأسفر عن وقوع عدد من الضحايا والإصابات، ومن ضمنهم مدنيين.
وأكدت الوزارة رفض المملكة واستنكارها لكافة أشكال العنف والإرهاب، وتضامنها مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة، معربةً عن تعازيها لأسر الضحايا، والتمنيات بالشفاء العاجل للمصابين.
--(بترا)
ص خ/م ق/أس
06/10/2023 15:09:15
MENAFN06102023000117011021ID1107204370
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