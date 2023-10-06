الخارجية تدين الهجوم الذي استهدف حفل تخريج ضباط الكلية الحربية بحمص

MENAFN - Jordan News Agency)

عمّان 6 تشرين الأول (بترا)- دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، اليوم، الهجوم بالمسيرات الذي استهدف حفل تخريج ضباط الكلية الحربية في مدينة حمص بالجمهورية العربية السورية الشقيقة، يوم أمس، وأسفر عن وقوع عدد من الضحايا والإصابات، ومن ضمنهم مدنيين.

وأكدت الوزارة رفض المملكة واستنكارها لكافة أشكال العنف والإرهاب، وتضامنها مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة، معربةً عن تعازيها لأسر الضحايا، والتمنيات بالشفاء العاجل للمصابين.

--(بترا)

ص خ/م ق/أس

06/10/2023 15:09:15