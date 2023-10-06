الاحتلال يعتقل الوزير مؤيد شعبان أثناء مشاركته بمسيرة قرب سلفيت

MENAFN - Jordan News Agency)

رام الله 6 تشرين الأول (بترا)- اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في السلطة الفلسطينية الوزير مؤيد شعبان في بلدة دير استيا، غرب مدينة سلفيت شمال الضفة الغربية المحتلة.

وذكرت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيان لها، أن قوات الاحتلال اعتقلت الوزير شعبان، ومصور الهيئة أثناء مشاركتهما في المسيرة المنددة بالاستيلاء على أراض في منطقة "القعدة" شمال البلدة، واعتدت عليهما بالضرب، فيما أطلقت قنابل الغاز السام المسيل للدموع صوب المشاركين في المسيرة.

--(بترا)

م.ف/م ق/أس

06/10/2023 15:06:42