الاحتلال يعتقل الوزير مؤيد شعبان أثناء مشاركته بمسيرة قرب سلفيت

الاحتلال يعتقل الوزير مؤيد شعبان أثناء مشاركته بمسيرة قرب سلفيت
التاريخ
10/6/2023 2:29:08 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
رام الله 6 تشرين الأول (بترا)- اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في السلطة الفلسطينية الوزير مؤيد شعبان في بلدة دير استيا، غرب مدينة سلفيت شمال الضفة الغربية المحتلة.
وذكرت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيان لها، أن قوات الاحتلال اعتقلت الوزير شعبان، ومصور الهيئة أثناء مشاركتهما في المسيرة المنددة بالاستيلاء على أراض في منطقة "القعدة" شمال البلدة، واعتدت عليهما بالضرب، فيما أطلقت قنابل الغاز السام المسيل للدموع صوب المشاركين في المسيرة.
--(بترا)
م.ف/م ق/أس
06/10/2023 15:06:42
MENAFN06102023000117011021ID1107204369
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