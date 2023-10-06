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برنامج إرشادي حول إدارة بساتين العنب في الكرك

10/6/2023 2:29:06 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

الكرك 6 تشرين الأول (بترا)- نظمت مديرية زراعة الكرك مساء أمس الخميس، في وادي الكرك برنامجا إرشاديا حول "إدارة بساتين العنب"بمشاركة سيدات من مختلف أنحاء المنطقة.
وقال مدير زراعة الكرك المهندس مصباح الطراونة، إن هذا البرنامج الذي يشرف عليه قسم الإرشاد الزراعي في المديرية، يأتي استكمالا لخطة إرشادية زراعية في مختلف أنحاء المحافظة، ويهدف إلى رفع المستوى التوعوي الزراعي عند المزارعين وصولا إلى أعلى معايير الجودة الزراعية.
وقدمت المهندستان آلاء الرواشدة ولقاء الشمايلة شرحا مفصلا عن الممارسات الزراعية في عملية التصنيع الغذائي والسلامة العامة وطرق وأشكال التصنيع لمحصول العنب لتدريب السيدات على الاستفادة من المحاصيل وتحويلها إلى أغذية ذات قيمة عالية وتخزن لفترات أطول.
--(بترا)
م ع/م ق/أس
06/10/2023 14:55:59

MENAFN06102023000117011021ID1107204367

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