برنامج إرشادي حول إدارة بساتين العنب في الكرك

(MENAFN
- Jordan News Agency)
الكرك 6 تشرين الأول (بترا)- نظمت مديرية زراعة الكرك مساء أمس الخميس، في وادي الكرك برنامجا إرشاديا حول "إدارة بساتين العنب"بمشاركة سيدات من مختلف أنحاء المنطقة.
وقال مدير زراعة الكرك المهندس مصباح الطراونة، إن هذا البرنامج الذي يشرف عليه قسم الإرشاد الزراعي في المديرية، يأتي استكمالا لخطة إرشادية زراعية في مختلف أنحاء المحافظة، ويهدف إلى رفع المستوى التوعوي الزراعي عند المزارعين وصولا إلى أعلى معايير الجودة الزراعية.
وقدمت المهندستان آلاء الرواشدة ولقاء الشمايلة شرحا مفصلا عن الممارسات الزراعية في عملية التصنيع الغذائي والسلامة العامة وطرق وأشكال التصنيع لمحصول العنب لتدريب السيدات على الاستفادة من المحاصيل وتحويلها إلى أغذية ذات قيمة عالية وتخزن لفترات أطول.
--(بترا)
م ع/م ق/أس
06/10/2023 14:55:59
MENAFN06102023000117011021ID1107204367
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