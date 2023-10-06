الفاو: استقرار مؤشر الغذاء العالمي في أيلول رغم ارتفاع السكر

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 6 تشرين الأول (بترا)- أفادت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو) اليوم الجمعة، أنّ المقياس العام للأسعار الدولية للسلع الغذائية كان مستقرًا بشكل عام خلال شهر أيلول، مع انخفاض في أسعار الزيوت النباتية ومنتجات الألبان واللحوم قابلته زيادة ملحوظة في أسعار السكّر والذرة.

وبلغ متوسط مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار الأغذية، الذي يتتبع التغييرات الشهرية في الأسعار الدولية لسلة من السلع الغذائية المتداولة عالميًا، 121.5 نقاط في أيلول 2023، مقابل 121.4 نقاط في شهر آب.

وبذلك، يكون المؤشر أدنى بنسبة 10.7 بالمئة من مستواه المسجّل قبل سنة، وأدنى بنسبة 24.0 بالمئة من أعلى مستوى له على الإطلاق كان قد سجّله في آذار 2022، وفق ما أوردته المنظمة على موقعها الإلكتروني الرسمي.

وتراجعت أسعار القمح العالمية 1.6 بالمئة بفضل الإمدادات القوية وتوقعات الإنتاج الجيدة في روسيا. وانخفضت أسعار الأرز 0.5 بالمئة في الشهر الماضي وسط انخفاض الطلب على التصدير، بعد صعودها بنحو عشرة بالمئة في آب.

وقفز مؤشر أسعار السكر 9.8 بالمئة مقارنة بشهر آب ليسجل أعلى مستوى منذ تشرين الثاني 2010 في ظل تنامي المخاوف بفعل توقعات بقلة المعروض العالمي في الموسم المقبل والمرتبطة بمخاوف من تأثير ظاهرة النينيو المناخية على الإنتاج.

وتراجعت أسعار الزيوت النباتية 3.9 بالمئة، ونزلت أسعار منتجات الألبان 2.3 بالمئة في تاسع تراجع شهري على التوالي. ونزلت أسعار اللحوم واحدا بالمئة.

--(بترا)

رصد/ي أ/م ق/أس

06/10/2023 14:43:23