السياحة تعقد اجتماعا تنسيقيا لرفع جاهزية القطاع خلال فصل الشتاء

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 6 تشرين الأول (بترا)- عقد في وزارة السياحة والآثار، أمس الخميس، اجتماع تنسيق برئاسة أمين عام الوزارة الدكتور عماد حجازين لرفع جاهزية واستعدادات السلامة العامة في القطاع السياحي خلال فصل الشتاء.

وشارك في الاجتماع، مدير إدارة الشرطة السياحية العميد فراس الرشيد، ورئيس جمعية وكلاء السياحة والسفر سهيل هلسه، ورئيس جمعية أدلاء السياح هاني مساعدة، ومدير عام جمعية الفنادق مصطفى كعوش، ومستشار جمعية المطاعم السياحية المهندس محمد المهنا، ومساعد الأمين العام للشؤون الإدارية والمالية هشام الشخاترة.

وقال الدكتور حجازين، إن تحسين جودة الخدمات المُقدمة والمحافظة على سلامة المواطنين والسياح، هي على رأس أولويات وزارة السياحة والآثار، مشيراً إلى أن هذا الاجتماع، هو متابعة لاجتماع المجلس الأعلى للدفاع المدني الذي عقد في وزارة الداخلية مؤخراً.

وأكد، ضرورة تكثيف التنسيق والتعاون المسبق ما بين الجهات المعنية لمواجهة أية أزمات قد تتسبب بتوقف النشاط السياحي وإيجاد الحلول السريعة للتعامل مع الأحداث التي تطرأ خلال فصل الشتاء، إلى جانب التعاون فيما بينها لإيصال الرسالة لزوار المواقع السياحية والأثرية.

ولفت إلى ضرورة توحيد الرسائل التوعوية والتحذيرية من خلال غرفة العمليات الرئيسية، والمتابعة المستمرة خلال فصل الشتاء للحالة الجوية ونشرات الطقس الصادرة من دائرة الأرصاد الجوية، مبيناً أهمية إيصال الرسائل التحذيرية والتوعوية خلال الشتاء للسياح عبر موقع التذكرة الموحدة Jordan pass.

وأكد الدكتور حجازين، أهمية الاستفادة من الدروس والتجارب بالأعوام الماضية، ومراجعة نتائج الإجراءات التي وضعت سابقاً وتحليلها وذلك لمعالجتها ضمن الإمكانات المتاحة، وتجنباً لحدوث أي طارئ خلال فصل الشتاء.

وقال مدير إدارة الشرطة السياحية العميد فراس الرشيد، إن الإدارة تعمل وبشكل مستمر على الجاهزية الأمنية للتغير المناخي، مشيراً إلى أن الإدارة نظمت العديد من التمارين الوهمية لرفع جاهزيتها ومنها التمرين الوهمي الذي نظمته في البترا.

وأشار إلى أن إدارة الشرطة السياحية تتواصل بشكل فعال ومستمر مع أدلاء السياح في الموقع السياحي، كما تتابع شروط السلامة العامة في المنشآت الفندقية.

من جهتهم، أكد رؤساء وممثلو الجمعيات السياحية، أهمية تعزيز الدور التشاركي بينهم وبين الجهات المعنية الأخرى، والعمل بروح الفريق لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة والاستعدادات لمواجهة الظروف الجوية المرافقة لفصل الشتاء.

--(بترا)

ح خ/م ق/أس

06/10/2023 13:57:15