إصابات خلال اعتداء الاحتلال على جنازة شهيد في حوارة جنوب نابلس

(MENAFN
- Jordan News Agency)
رام الله 6 تشرين الأول (بترا)- اعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، على جنازة الشهيد لبيب ضميدي (19 عاما) في بلدة حوارة جنوب مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة.
وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان لها، إن جنود الاحتلال هاجموا المشاركين في الجنازة، أثناء توجههم إلى المقبرة، بعد أداء الصلاة على الشهيد وسط البلدة، وأطلقوا الرصاص الحي، والمعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع تجاههم، واندلعت إثر ذلك مواجهات عنيفة، أدت إلى إصابة مواطنين أحدهما بالرصاص المعدني في منطقة الفك، وآخر بالرصاص الحي بالقدم، إضافة إلى إصابة العشرات بالاختناق.
--(بترا)
م.ف/م ق/أس
06/10/2023 13:48:03
MENAFN06102023000117011021ID1107204364
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.