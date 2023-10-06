إصابات خلال اعتداء الاحتلال على جنازة شهيد في حوارة جنوب نابلس

MENAFN - Jordan News Agency)

رام الله 6 تشرين الأول (بترا)- اعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، على جنازة الشهيد لبيب ضميدي (19 عاما) في بلدة حوارة جنوب مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان لها، إن جنود الاحتلال هاجموا المشاركين في الجنازة، أثناء توجههم إلى المقبرة، بعد أداء الصلاة على الشهيد وسط البلدة، وأطلقوا الرصاص الحي، والمعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع تجاههم، واندلعت إثر ذلك مواجهات عنيفة، أدت إلى إصابة مواطنين أحدهما بالرصاص المعدني في منطقة الفك، وآخر بالرصاص الحي بالقدم، إضافة إلى إصابة العشرات بالاختناق.

--(بترا)

م.ف/م ق/أس

06/10/2023 13:48:03