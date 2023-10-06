الاسترليني يواصل الصعود أمام الدولار

لندن 6 تشرين الأول (بترا)- واصل الجنيه الإسترليني ارتفاعه اليوم الجمعة أمام الدولار الأميركي. ووفق التقارير الاقتصادية البريطانية، ارتفع الاسترليني مقابل الدولار اليوم إلى 221ر1 دولار، فيما استقر العملة لأوروبية الموحدة (يورو) عند 156ر1 يورو. --(بترا) ر ش/م ق/أس 06/10/2023 13:44:12

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