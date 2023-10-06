الاسترليني يواصل الصعود أمام الدولار

الاسترليني يواصل الصعود أمام الدولار
التاريخ
10/6/2023 2:29:02 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
لندن 6 تشرين الأول (بترا)- واصل الجنيه الإسترليني ارتفاعه اليوم الجمعة أمام الدولار الأميركي.
ووفق التقارير الاقتصادية البريطانية، ارتفع الاسترليني مقابل الدولار اليوم إلى 221ر1 دولار، فيما استقر العملة لأوروبية الموحدة (يورو) عند 156ر1 يورو.
--(بترا)
ر ش/م ق/أس
06/10/2023 13:44:12
MENAFN06102023000117011021ID1107204363
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