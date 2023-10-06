حماد يُتوج بالميدالية البرونزية بمنافسات الكراتيه بأسياد هانغتشو

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 6 تشرين الأول (بترا)- توج لاعب المنتخب الوطني للكراتيه، عبدالله حماد، اليوم الجمعة، بالميدالية البرونزية، وذلك في النسخة التاسعة عشرة من دورة الألعاب الآسيوية والمقامة في مدينة هانغتشو الصينية.

ونجح حماد في تحقيق ثاني ميداليات الكراتيه الأردنية في النسخة الحالية من الألعاب الآسيوية بعد الميدالية الفضية التي نالها اللاعب حسن مصاروة أمس الخميس ضمن منافسات وزن تحت 75 كغم.

وجاء فوز عبدالله حماد بالميدالية البرونزية، بعد انتصاره في نزاله أمام اللاعب السعودي سعود البشير بنتيجة 5-2 ضمن منافسات وزن تحت 60 كغم.

وكان عبدالله حماد، استهل مشاركته بتحقيق الفوز على اللاعب القيرغيزستاني رافائيل أكبروف بنتيجة 2-0 في دور الـ16 ومن ثم فاز على اللاعب الباكستاني، همايون، بنتيجة 8-2 في الدور ربع النهائي قبل أن يخسر في الدور نصف النهائي أمام اللاعب الكويتي عبدالله شعبان بنتيجة 7-0.

فيما ودعت اللاعبة، منى الديري، منافسات وزن تحت 61 كغم بعد تلقيها خسارتين أمام كل من اللاعبة الصينية، كونغ لي، والكامبودية فان شكاراية.

وتستكمل يوم غد السبت، مشاركة المنتخب الوطني للكراتيه في أسياد هانغتشو، حيث يظهر من جانب المنتخب الوطني، جود الضروس ولين منصور وعبدالرحمن المصاطفة ومحمد الجعفري.

--(بترا)

ض ع/م ق/أس

06/10/2023 13:37:17