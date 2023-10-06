العلمي وجبر ينهيان مشاركتهما في دورة الألعاب الآسيوية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 6 تشرين الأول (بترا)- أنهى لاعبا المنتخب الوطني للجوجيتسو، ياسمين العلمي ومحمود جبر، اليوم الجمعة، منافساتهما في دورة الألعاب الآسيوية التاسعة عشرة والمقامة حالياً في مدينة هانغتشو الصينية.
وجاءت مشاركة اللاعبة ياسمين العلمي ضمن منافسات وزن تحت 57 كيلو غرام، حيث بدأت العلمي مشاركتها بالفوز على اللاعبة الإماراتية، هيا الجهوري، في دور الـ16، لتلاقي قي الدور الربع نهائي اللاعبة التايلاندية، اورابا سينتثام، وتخسر منها بمنح الأفضلية للاعبة التايلاندية، لتعود العلمي وتفوز على لاعبة منتخب منغوليا، يودفال توسغو، في دور السحب على الميدالية البرونزية وتلاقي الإماراتية شمس المري وتخسر أمامها في نزال الميدالية البرونزية.
بدوره، ودع اللاعب محمود جبر وزن تحت 77 كيلو غرام من دور الـ16 بعد خسارته من الكوري، بونشيل كوو، وكان جبر قد افتتح منافساته اليوم بالفوز على الكازاخستاني ، أدلان مادييف، في الدور الأول.
ويختتم يوم غد منتخب الجوجيتسو منافساته في البطولة عبر كل من يارا قاقيش وزن تحت 63 كيلو غرام وبدر الخزاعي وزن تحت 85 كيلو غرام وحسين الرشيد وزن تحت 85 كيلو غرام.
--(بترا)
ض ع/م ق/أس
06/10/2023 13:23:15
MENAFN06102023000117011021ID1107204361
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.