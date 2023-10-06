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العلمي وجبر ينهيان مشاركتهما في دورة الألعاب الآسيوية

10/6/2023 2:28:59 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 6 تشرين الأول (بترا)- أنهى لاعبا المنتخب الوطني للجوجيتسو، ياسمين العلمي ومحمود جبر، اليوم الجمعة، منافساتهما في دورة الألعاب الآسيوية التاسعة عشرة والمقامة حالياً في مدينة هانغتشو الصينية.
وجاءت مشاركة اللاعبة ياسمين العلمي ضمن منافسات وزن تحت 57 كيلو غرام، حيث بدأت العلمي مشاركتها بالفوز على اللاعبة الإماراتية، هيا الجهوري، في دور الـ16، لتلاقي قي الدور الربع نهائي اللاعبة التايلاندية، اورابا سينتثام، وتخسر منها بمنح الأفضلية للاعبة التايلاندية، لتعود العلمي وتفوز على لاعبة منتخب منغوليا، يودفال توسغو، في دور السحب على الميدالية البرونزية وتلاقي الإماراتية شمس المري وتخسر أمامها في نزال الميدالية البرونزية.
بدوره، ودع اللاعب محمود جبر وزن تحت 77 كيلو غرام من دور الـ16 بعد خسارته من الكوري، بونشيل كوو، وكان جبر قد افتتح منافساته اليوم بالفوز على الكازاخستاني ، أدلان مادييف، في الدور الأول.
ويختتم يوم غد منتخب الجوجيتسو منافساته في البطولة عبر كل من يارا قاقيش وزن تحت 63 كيلو غرام وبدر الخزاعي وزن تحت 85 كيلو غرام وحسين الرشيد وزن تحت 85 كيلو غرام.
--(بترا)
ض ع/م ق/أس
06/10/2023 13:23:15

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