الإيرانية نرجس محمدي تفوز بجائزة نوبل للسلام لعام 2023

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 6 تشرين الأول (بترا)-فازت الناشطة الإيرانية نرجس محمدي المسجونة في طهران، بجائزة نوبل للسلام، على ما أعلنت رئيسة لجنة نوبل النروجية بيريت رايس أندرسن في أوسلو اليوم الجمعة.

وقالت بيريت رايس أندرسن إن الجائزة كافأت الناشطة والصحافية البالغة 51 عاما على "معركتها ضد قمع النساء في إيران وكفاحها من أجل تشجيع حقوق الإنسان والحرية للجميع"، وفق ما نقلته شبكة يورونيوز الأوروبية.

--(بترا)

رصد/ي أ/أس

06/10/2023 12:55:10