الإيرانية نرجس محمدي تفوز بجائزة نوبل للسلام لعام 2023

الإيرانية نرجس محمدي تفوز بجائزة نوبل للسلام لعام 2023
التاريخ
10/6/2023 2:28:58 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 6 تشرين الأول (بترا)-فازت الناشطة الإيرانية نرجس محمدي المسجونة في طهران، بجائزة نوبل للسلام، على ما أعلنت رئيسة لجنة نوبل النروجية بيريت رايس أندرسن في أوسلو اليوم الجمعة.
وقالت بيريت رايس أندرسن إن الجائزة كافأت الناشطة والصحافية البالغة 51 عاما على "معركتها ضد قمع النساء في إيران وكفاحها من أجل تشجيع حقوق الإنسان والحرية للجميع"، وفق ما نقلته شبكة يورونيوز الأوروبية.
--(بترا)
رصد/ي أ/أس
06/10/2023 12:55:10
MENAFN06102023000117011021ID1107204360
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