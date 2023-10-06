العبادي يشهر كتاب "50 عاماً وراء الميكروفون في المكتبة الوطنية

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عمان 6 تشرين الأول (بترا) – احتفى الإعلامي سالم كايد العبادي، مساء أمس الخميس، في دائرة المكتبة الوطنية، بإشهار كتابه "50 عاما وراء الميكروفون"، الذي يوثق فيه لمسيرته الإذاعية في الأردن وبريطانيا، وعمله في الإذاعة الأردنية محليا وإذاعتي (بي بي سي) و (ام بي سي) أثناء تواجده في لندن.

وحضر الاحتفائية، وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة، الدكتور مهند المبيضين، ورعاها الوزير الأسبق جواد العناني، وقدم فيها مدير عام دائرة المكتبة الوطنية، الدكتور نضال العياصرة، والاعلاميون: عدنان الزعبي والدكتور محمد المحتسب وناجح حسن، مداخلات نقدية عن الكتاب وتطرقوا إلى سيرة العبادي المهنية.

وأشاد العناني بتجربة العبادي الإعلامية، وقدرته على تجاوز مصاعب المهنة، خاصة في عصر انطلاق الإذاعات التي لم يكن تتوفر بها التقنيات الحديثة المستخدمة هذه الأيام، كما أشار إلى انتماء العبادي للأردن في كل الأماكن التي عمل بها.

وأشار الزعبي إلى أن الحياة العسكرية، أثرت إيجابيا في تجربة العبادي وشخصيته، في الانضباط والمهنية والكفاءة، مبينا أن العبادي في مسيرته المهنية، كان يؤثر على نفسه لصالح الآخرين.

وأوضح المحتسب، أن العبادي كان يتميز أثناء عمله بالإذاعة الأردنية، بلغة عربية خالية من العيوب، فضلا عن تمتعه بخلفية ثقافية ومهارات شخصية ساهمت في بروزه المهني، وجعلت منه صاحب تجربة إعلامية فريدة.

وتطرق حسن إلى فصول الكتاب السبعة التي تسرد شهادات وذكريات وخواطر ورحلات للكاتب، توزعت في العمل ما بين الإذاعة الأردنية وهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، مبينا أن الذاكرة مع مرور الوقت تصبح أكثر توهجا وتأججا، استعادها العبادي بصفاء ذهني.

وكان العياصرة، قد أشار في بداية الاحتفائية، التي أدارها الدكتور محمد المناصير، إلى ان كتاب العبادي "50 عاما وراء الميكروفون"، يعد مرجعا لدراسي مهنة الإعلام، كونه يشكل إضافة نوعية في عالم الصحافة والإعلام، وهو أرشيف مهم للعمل الإعلامي الأردني.

--(بترا)

م خ/م ق/أس

06/10/2023 12:38:58