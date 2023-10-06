فوز حزب العمال بمقعد في انتخابات فرعية في اسكتلندا

MENAFN - Jordan News Agency)

لندن 6 تشرين الأول (بترا)- فاز حزب العمال البريطاني في انتخابات برلمانية فرعية في اسكتلندا على حساب الحزب الوطني الاسكتلندي.

ووفق هيئة بي بي سي اليوم الجمعة، فقد حصل مرشح حزب العمال مايكل شانكس على أكثر من ضعف عدد أصوات مرشحة الحزب الوطني الاسكتلندي كاتي لودون.

وحصل شانكس على 6ر58 بالمئة، بينما حصلت لودون التي حلت في المرتبة الثانية على 6ر27 بالمئة بتراجع بواقع 6ر16 نقطة.

--(بترا)

رش/م ق/أس

06/10/2023 11:54:38