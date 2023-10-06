فوز حزب العمال بمقعد في انتخابات فرعية في اسكتلندا
التاريخ
10/6/2023 2:28:51 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
لندن 6 تشرين الأول (بترا)- فاز حزب العمال البريطاني في انتخابات برلمانية فرعية في اسكتلندا على حساب الحزب الوطني الاسكتلندي.
ووفق هيئة بي بي سي اليوم الجمعة، فقد حصل مرشح حزب العمال مايكل شانكس على أكثر من ضعف عدد أصوات مرشحة الحزب الوطني الاسكتلندي كاتي لودون.
وحصل شانكس على 6ر58 بالمئة، بينما حصلت لودون التي حلت في المرتبة الثانية على 6ر27 بالمئة بتراجع بواقع 6ر16 نقطة.
--(بترا)
رش/م ق/أس
06/10/2023 11:54:38
MENAFN06102023000117011021ID1107204358
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